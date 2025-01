Nürnbergs Geschäftsführer Wolfgang Gastner über „eine der besten Mannschaften seit langem“, seinen möglichen Rücktritt und die noch andauernde Suche nach einem neuen Hauptsponsor

Nürnberg. (MagentaSport / EM) Nach dem Ende der Ära Thomas Sabo rückte Wolfgang Gastner in die Geschäftsführung der Nürnberg Ice Tigers auf.

Seit nunmehr sieben Jahren lenkt er den Eishockey Traditions-Standort durch teilweise schwierige Zeiten, wie etwa die Corona-Pandemie. Während des Retro-Spieltages gegen die Adler Mannheim gab er bei MagentaSport Rede eine Einschätzung zur aktuellen Spielzeit, aber auch zur Zukunft der Ice Tigers ab.

Wolfgang Gastner, Geschäftsführer Nürnberg, zur aktuellen Saison: „Die Mannschaft macht unfassbar viel Spaß und jetzt schlagen wir wieder die Brücke zu ’99 (Retro-Spieltag, in Anlehnung an die Saison 1998/99, als Nürnberg die Tabelle als Erster abschloss und erst im Finale Mannheim 2:3 unterlag, d. Red.). Ich habe in einem Interview gesagt, dass ich das im Prinzip mit ’99 vergleiche. Es ist eine der besten Mannschaften, die wir seit Langem haben. Sie macht unfassbar viel Spaß: Dieser Spielwitz, diese Moral, in der Kabine stimmt es. Das sind immer Floskeln. Aber es stimmt wirklich. Es ist einfach ein klasse Team. Gefühlt ist es so. Man ist gefühlt Fünfter, Sechster, Siebter. Trotzdem Zehnter, mit wenig Abstand nach vorne, aber auch mit wenig Abstand auf Frankfurt auf dem 11. Platz. Es wird alles immer enger. Aber dieser Spaß rundherum, für unsere Fans, für unsere Sponsoren, das ist enorm. Wenn ich ein 0:9 gegen Bremerhaven sehe und es pfeift keiner, es buht keiner, weil es beim nächsten Mal wieder aufwärts geht. Wenn wir das 1:9 geschossen hätten, wäre es wie ein Overtime-Winner gefeiert worden.“

…zu seinem Rücktritt als Geschäftsführer: „Es ist tatsächlich so. Ich wollte es am Anfang auch nicht lang machen. Ich kam zu dem ganzen Geschäftsführer, Gesellschafter wie die Jungfrau zum Kind. Irgendwann hat es sich so ergeben, mit dem Abgang von Thomas Sabo, etc. pp. Ich habe versucht, das Netzwerk in Nürnberg zu nutzen, hier etwas aufzubauen, auf viel, viel, breite Schultern zu stellen. Es hat funktioniert. Dann war es eine Familienentscheidung zu sagen, man macht es so 4-5 Jahre. Jetzt sind es mittlerweile 7. So lange war noch niemand Geschäftsführer bei den Nürnberg Ice Tigers. Dann wollte ich mir sozusagen ein Enddatum setzen, sodass ich sage: 2026 würde ich gerne aufhören. Das Problem ist, ich sehe dieses Licht am Ende des Tunnels einfach nicht. Ich sehe es nicht. Ich habe es in dem Interview gesagt: Man muss erstmal so einen Blöden finden, was aber natürlich so ist. Es ist mit vielen persönlichen und finanziellen Risiken verbunden. Am Ende muss man einen finden, der diese Leidenschaft mitbringt. Ich bin gerne bereit, es jederzeit abzugeben, in andere Hände zu geben. Aber dann mit der Gewissheit, dass eine Sicherheit für die Zukunft besteht.“

…zu den Gesprächen um einen neuen Hauptsponsor: „Ich blicke voller Zuversicht in diese Zukunft. Peter Söll mit NCP war ein hervorragender Hauptsponsor und für uns ein absoluter Glücksfall nach Thomas Sabo. Er ist ein leidenschaftlicher Fan geworden. Er wird sich dem Eishockey sicherlich auch nicht abwenden. Aber auch da war irgendwann klar zu sagen: Nach 5 Jahren ist Schluss und dann muss man einen Neuen suchen. Die Gespräche laufen jetzt schon seit Wochen und Monaten. Ich glaube, dass es gut ist. Wahrscheinlich wird es wieder eine Verlagerung auf mehr Schultern, was auch positiv für die Zukunft ist. Dann ist es auch einfacher zu wirtschaften, wenn mal wieder einer wegbrechen sollte. Dann muss man nicht ein Riesen-Loch eines Fundaments eines Hauptsponsors füllen. Aber die Gespräche sind hervorragend. Ich kann keine Namen nennen, werde das auch nicht tun, aus Respekt gegenüber den Vertrags- und Verhandlungspartnern. Aber es sieht gut aus und aufgrund der neuen Attraktivität der Nürnberg Ice Tigers glaube ich, dass alles gut ausgehen wird und dass man dann einfach gut aufgestellt sind.“

Wolfgang Gastner im MagentaSport Interview









