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Nürnberg Sportchef Stefan Ustorf über den neuen Goalie Luis Janett: „Mit 25 ist er im besten Alter“

9. April 20261 Mins read43
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Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf. - © ISPFD
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Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers können den ersten Neuzugang für die kommende PENNY DEL-Saison 2026/27 bestätigen: Der 25-jährige Torhüter Luis Janett wechselt vom EHC Biel aus der Schweizer National League nach Nürnberg und erhält einen Jahresvertrag.

Für Biel bestritt der 1,79 Meter große Linksfänger in den vergangenen beiden Jahren in der höchsten Spielklasse der Schweiz 21 Spiele, von denen er elf gewinnen konnte. Zusätzlich bestritt Janett insgesamt 110 Partien in der Swiss League, wo er in zwei aufeinanderfolgenden Jahren sowohl die beste Fangquote als auch den besten Gegentorschnitt aufweisen konnte.

Als Sohn einer deutschen Mutter besitzt Luis Janett die deutsche Staatsangehörigkeit und nimmt damit keine Importposition ein.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich nächste Saison in Nürnberg spielen darf und dass sie mir die Chance geben, mich in einer sehr guten Liga zu beweisen. Ich möchte zeigen, was ich kann, und hier den nächsten Schritt in meiner Karriere machen“, freut sich Luis Janett auf die neue Herausforderung.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Luis hat in den letzten paar Jahren in der Schweiz sehr solides Eishockey gespielt. Mit 25 ist er im besten Alter und ich hoffe, er kann bei uns einen großen Schritt in seiner Entwicklung machen.“

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