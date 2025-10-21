Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Injury listNürnberg Ice Tigers

Nürnberg: Jetzt fällt auch noch Cole Maier wochenlang aus

21. Oktober 20251 Mins read227
Cole Maier von den Nürnberg Ice Tigers - © Marco Leipold / City-Press
Nürnberg. (Ice Tigers / EM) Auch das noch! Die Pechsträhne reißt einfach nicht ab: Die Nürnberg Ice Tigers müssen in nächster Zeit auch noch auf Cole Maier verzichten.

Der 30-jährige Stürmer hat in den vergangenen Wochen bereits mit einer Handverletzung gespielt. Aufgrund zunehmender Beschwerden musste Maier gestern operiert werden und wird den Ice Tigers voraussichtlich für vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Zusammen mit ihrem Exklusivpartner Kliniken Dr. Erler wünschen die Ice Tigers Cole Maier eine vollständige und schnelle Genesung!

Mit Graber, Eham, Bakos, Ustorf und Gerard hatten die Franken in den letzten Wochen schon eine Reihe von Verletzten zu beklagen.

DEB unterstützt Olympia-Bewerbung

