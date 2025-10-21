Nürnberg: Jetzt fällt auch noch Cole Maier wochenlang aus

Nürnberg. (Ice Tigers / EM) Auch das noch! Die Pechsträhne reißt einfach nicht ab: Die Nürnberg Ice Tigers müssen in nächster Zeit auch noch auf Cole Maier verzichten.

Der 30-jährige Stürmer hat in den vergangenen Wochen bereits mit einer Handverletzung gespielt. Aufgrund zunehmender Beschwerden musste Maier gestern operiert werden und wird den Ice Tigers voraussichtlich für vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Zusammen mit ihrem Exklusivpartner Kliniken Dr. Erler wünschen die Ice Tigers Cole Maier eine vollständige und schnelle Genesung!

Mit Graber, Eham, Bakos, Ustorf und Gerard hatten die Franken in den letzten Wochen schon eine Reihe von Verletzten zu beklagen.

