NÃ¼rnberg, Ingolstadt und der HCP warten: Echter Test fÃ¼r die Innsbrucker Haie beim Vinschgau Cup!

Innsbruck. (PM Haie) Auf die Cracks des HC TIWAG Innsbruck wartet an diesem Wochenende die erste echte Standortbestimmung.

Beim Vinschgau Cup warten hochkarätige Gegner.

Harte Wochen liegen hinter Headcoach Mitch O’Keefe, Co Florian Pedevilla und der teils neuformierten Haie-Truppe. „Die letzten zwei Wochen waren für alle im Klub sehr intensiv, aber es war schön, alle wieder zu sehen. Auf dem Eis geben die Jungs alles, wir haben einen guten Charakter in der Mannschaft“, so die ersten Eindrücke vom Headcoach. Florian Pedevilla fügt an: „Wir sind gerade dabei, uns richtig kennenzulernen, die Neuen zu integrieren. Die Einstellung der Jungs taugt uns, sie ziehen alle voll mit.“

Nach dem ersten Test beim Haie Fest mit dem 5:3-Erfolg gegen den DEL2-Klub Freiburg wartet auf den HC TIWAG Innsbruck-Die Haie am Wochenende die nächste Standortbestimmung. Beim Vinschgau Cup in Latsch (Südtirol) warten mit dem ERC Ingolstadt (Vorjahresfinalist in der DEL) und den Nürnberg Ice Tigers (ebenfalls DEL) zwei ganz starke Gegner. „Das wird uns alles abverlangen. Zwei so harte Brocken innerhalb von 20 Stunden – wir werden einfach spielen, und alle vier Linien alles geben müssen“, meint Mitch O’Keefe. Große Vorfreude herrscht bei Pedevilla: „Wir haben extrem viel Speed in der Truppe. Ich bin gespannt, wie wir den aufs Eis bringen. Ansonsten ist der Test natürlich eine super Gelegenheit, weiter an unseren Details und der Abstimmung zu arbeiten.“

Neben dem HCI, Ingolstadt und Nürnberg nimmt noch der HC Pustertal am Vinschgau Cup Teil. Die Wölfe eröffnen das Turnier am Freitagabend gegen Ingolstadt.

Tickets

Für das Turnier sind noch Tickets erhältlich. Der Online-Vorverkauf läuft bis 4 Stunden vor Spielbeginn, Infos unter www.vinschgaucup.it

Kurzentschlossene können Tickets für die Spiele an der Abendkasse erwerben. Diese öffnet 2 Stunden vor Spielbeginn.

Der Spielplan im Überblick

Freitag, 25.08.2023 I 20:00 Uhr I ERC Ingolstadt – HC Pustertal

Samstag, 26.08.2023 I 20:00 Uhr I HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – Nürnberg Ice Tigers

Sonntag, 27.08.2023 I 14:00 Uhr I HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – ERC Ingolstadt

Sonntag, 27.08.2023 I 18:00 Uhr I HC Pustertal – Nürnberg Ice Tigers

