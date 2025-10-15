Verpflichten die Nürnberg Ice Tigers diesen Stürmer mit Gardemaß als Ersatz für den schwer verletzten Will Graber?

Nürnberg. (EM) Vor knapp zwei Wochen verletzte sich Nürnbergs Stürmer Will Graber schwer.

Die niederschmetternde Diagnose lautete: Operation und rund drei Monate Ausfallzeit. Mittlerweile ist der 29- jährige US-Amerikaner am Sprunggelenk operiert worden. Die Reha beginnt.

Und wie so oft in solchen Situationen kommt passend zur Meldung auch der Hinweis, dass man den Spielermarkt sondiert.

„So lange er ausfällt, muss ich einen Spieler holen, der die komplette Saison bei uns bleibt“, umschrieb Sportchef Stefan Ustorf vor fünf Tagen die Situation bei MagentaSport.





Nun scheint Ustorf fündig geworden zu sein. Wie DEL-Transferinsider „RinkRat“ auf X berichtet, sollen die Franken an Brett Murray mehr als nur interessiert sein.

Keine zweite Quelle, aber es scheint als hätten die Ice Tigers ihren Ersatz für Will Graber gefunden.

Brett Murray soll es (endlich) in die DEL ziehen. https://t.co/M4aOfygld5 — RinkRat (@RinkRat23040081) October 15, 2025

Brett Murray ist 27 Jahre jung und wurde in Bolton, Ontario geboren.

Der Flügelstürmer bringt mit 1,95 Metern Körpergröße und 103 Kilogramm Gardemaß mit. 2016 wurde er von den Buffalo Sabres in der vierten Runde an Position #99 gedraftet.

Nach seinen Ausbildungsjahre in der NCAAS und der USHL spielte er 2019/2020 erstmal eine komplette Saison in der American Hockey League (AHL) für die Rochester Americans. In den folgenden fünf Spielzeiten erarbeitete er sich immer wieder Einsätze in der NHL für die Organisation der Sabres. Insgesamt spielte er 26 Partien in der weltbesten Liga und erzielte dabei zwei Tore und vier Beihilfen. Der ganz große Durchbruch blieb ihm aber letztlich verwehrt.

Schon häufiger wurde Murray in der jüngeren Vergangenheit lose mit einem Wechsel nach Europa in Verbindung gebracht. In der letzten Saison machte er mit starken 49 Scorerpunkten in 66 AHL-Partien für die Rocherster Americans auf sich einmal mehr aufmerksam. In den letzten beiden Saisons war er sogar Assistenzkapitän des Teams.

Nun könnte also der Wechsel nach Europa Realität werden. Sollte der Transfer nach Nürnberg funktionieren, dann hätten die Ice Tigers sicherlich einen Spieler verpflichtet, der mehr als „nur“ Ersatz wäre.

„Fakt ist, ich habe nur eine Patrone, Also ich muss treffen“, so Stefan Ustorf vor wenigen Tagen. Gut möglich also, dass er ins Schwarze getroffen hat.

Noch aber ist der Transfer nicht bestätigt und „nur“ ein Gerücht.

Seine Karriere in Zahlen

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!