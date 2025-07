Nürnberg Ice Tigers vermelden zwei weitere Vertragsunterschriften

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Jake Ustorf und Maximilian Merkl komplettieren den Kader der Nürnberg Ice Tigers zum Start in die Vorbereitung auf die PENNY DEL-Saison 2025/26.

Der 27-jährige Stürmer Ustorf und der 19-jährige Verteidiger Merkl haben jeweils einen Vertrag für die kommende Spielzeit unterschrieben.

Jake Ustorf geht damit in seine fünfte Saison bei den Ice Tigers. In bislang 172 DEL-Spielen hat er 13 Tore erzielt und 21 weitere Treffer vorbereitet. In der Hauptrunde 2024/25 gewann Ustorf zudem 52,3 Prozent seiner Zweikämpfe. Für den aus dem eigenen Nachwuchs stammenden Maximilian Merkl wird es die vierte Saison im Trikot der Ice Tigers. Bei ihm stehen bislang 23 DEL-Spiele mit einer Vorlage zu Buche. In der vergangenen Spielzeit kam Merkl als Förderlizenzspieler hauptsächlich beim SC Riessersee zum Einsatz.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Wir sind froh, dass sich Jake trotz Alternativen dazu entschieden hat, in Nürnberg zu verlängern. Er ist vielseitig einsetzbar und gibt dem Team Energie in seiner Rolle. Ich bin überzeugt davon, dass er mit ein bisschen mehr Konstanz auch offensiv zulegen kann und wie der Rest unserer deutschen Spieler auch muss, wenn wir an die vergangene Saison anknüpfen wollen, um den nächsten Schritt zu gehen.“

Über Maximilian Merkl sagt Ustorf: „Max Merkl hat in der vergangenen Saison einen guten Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Wir haben gute Gespräche mit einem DEL2-Club geführt, um sicher zu sein, dass wir einen soliden Platz für Max haben, wenn er nicht in Nürnberg zum Einsatz kommt. Es ist mir wichtig, ihn sinnvoll auf eine lange Karriere in der DEL vorzubereiten, denn ich bin überzeugt davon, dass er das Zeug zu einem sehr guten Verteidiger hat.“

