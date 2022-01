NÃ¼rnberg Ice Tigers: Update zu den anstehenden Spielen

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Da einer der drei Pooltests im Team der Nürnberg Ice Tigers gestern Morgen ein positives Ergebnis geliefert hat, wurde das...

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Da einer der drei Pooltests im Team der Nürnberg Ice Tigers gestern Morgen ein positives Ergebnis geliefert hat, wurde das für gestern geplante Mannschaftstraining abgesagt.

Bei den zehn Mitgliedern des Testpools wurden daraufhin individuelle PCR-Tests durchgeführt, die Personen befinden sich bis zum Erhalt der Ergebnisse in Isolation.

Mit den ohnehin schon sechs positiv getesteten Spielern der vergangenen Woche können daher aktuell insgesamt 16 Spieler nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen. Nach aktuellem Stand können die Ice Tigers keine spielfähige Mannschaft stellen. Ob das Auswärtsspiel in München am Mittwochabend stattfinden kann, entscheidet sich deshalb erst kurzfristig nach den für morgen erwarteten Ergebnissen der individuellen PCR-Tests.

Ein Fragezeichen steht zudem hinter dem für Freitag angesetzten Heimspiel gegen die Adler Mannheim. Die Adler vermeldeten gestern 14 Corona-Fälle, nach einem weiteren Test am Mittwoch soll die Situation mit den zuständigen Behörden neubewertet werden.

Sollte das Spiel gegen Mannheim stattfinden können, darf die ARENA NÜRNBERGER Versicherung nach den heutigen Kabinettsbeschlüssen wieder zu 25 Prozent ausgelastet werden. Die wenigen Tickets, die über die verkauften Dauerkarten hinaus erhältlich wären, werden erst verkauft, wenn definitiv feststeht, dass das Spiel durchgeführt werden kann.