Nürnberg Ice Tigers stellen die Weichen für die Zukunft: Martin von Vopelius wird neuer Geschäftsführer

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers stellen die Weichen für die Zukunft: Martin von Vopelius wird zum 1. März 2026 neuer Geschäftsführer des fränkischen DEL-Klubs.

In einer zweimonatigen Übergangsphase bildet er gemeinsam mit Wolfgang Gastner eine Doppelspitze, ab 1. Mai ist der 35-Jährige dann alleiniger Geschäftsführer, während Gastner den Ice Tigers anschließend als Hauptgesellschafter sowie Präsident für Sponsorenakquise, Vermarktung und Business Development erhalten bleibt. Mitgesellschafter Andreas Kurzer übernimmt das ebenfalls neugeschaffene Amt des Vizepräsidenten und bildet zusammen mit Gastner ein starkes Duo für clubstrategische und repräsentative Aufgaben.

Martin von Vopelius wechselt für seine neue Funktion vom 1. FC Nürnberg zu den Nürnberg Ice Tigers. Beim Club begleitete er seit Oktober 2021 als Senior Manager Account Marketing den Schritt in die Eigenvermarktung und seit 2025 die Stabsstelle Stadionentwicklung. Zuvor arbeitete der gebürtige Nürnberger im Anschluss an sein abgeschlossenes Sport-Management-Studium unter anderem als Projektmanager für die Spielwarenmesse.

„Mit Martin von Vopelius konnten wir unseren absoluten Wunschkandidaten für die Position des Geschäftsführers gewinnen. Martin hat uns vom ersten Gespräch an mit seinen Visionen fürs Nürnberger Eishockey, seiner Persönlichkeit und seinen vielschichtigen Kontakten in die Wirtschaft vollends überzeugt. Wir freuen uns unheimlich, dass Martin sich für uns entschieden hat und sind der festen Überzeugung, dass er genau der richtige Mann für Verlässlichkeit, Stabilität und konsequente Weiterentwicklung der Ice Tigers ist“, sagt Wolfgang Gastner.

Martin von Vopelius: „Mein Dank gilt an erster Stelle den Gesellschaftern der Ice Tigers für ihr Vertrauen in meine Person. Ich werde diese herausfordernde Aufgabe mit vollem Einsatz und großem Respekt vor der bisherigen Aufbauleistung angehen. Die Ice Tigers haben die Begeisterung für Eishockey in der gesamten Metropolregion Nürnberg entfacht und bringen unsere Region bundesweit in den Fokus. Diese Entwicklung wollen wir gemeinsam mit Elan fortsetzen. Ausdrücklich erwähnen möchte ich den wertschätzenden Umgang der FCN-Verantwortlichen mit meinem Wechsel, es wird uns auch weiterhin ein kollegiales und freundschaftliches Verhältnis verbinden.“

„Wir gehen mit großer Vorfreude und Schwung in dieses neue Kapitel – getragen von Leidenschaft, Verantwortung und dem Willen, die Zukunft des Nürnberger Eishockeys in der höchsten deutschen Spielklasse aktiv, kraftvoll und erfolgreich zu gestalten“, betont Mitgesellschafter Andreas Kurzer.

