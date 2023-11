NÃ¼rnberg Ice Tigers reagieren auf Verletzungspech und mÃ¼ssen auch gleich den nÃ¤chsten Ausfall fÃ¼r mehrere Wochen beklagen

Artikel anhören Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben auf die weiterhin akuten Personalsorgen in der Defensive reagiert und einen weiteren Verteidiger...

Artikel anhören Artikel anhören

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben auf die weiterhin akuten Personalsorgen in der Defensive reagiert und einen weiteren Verteidiger verpflichtet.

Der 28-jährige US-Amerikaner Ian Scheid wechselt vom slowakischen Erstligisten HC Slovan Bratislava nach Nürnberg und erhält einen Vertrag bis zum Ende der laufenden PENNY DEL-Saison 2023/24.

In den vergangenen beiden Spielzeiten trug Ian Scheid das Trikot der Straubing Tigers. In 86 Spielen für die Niederbayern erzielte der Rechtsschütze elf Tore und bereitete 18 weitere Treffer vor. Für Slovan Bratislava sammelte er in dieser Saison vier Assists in 15 Einsätzen.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Wir haben Ian Scheid für den Rest der Saison verpflichtet, um unserer Defensive mehr Stabilität zu geben und auf die vielen Ausfälle zu reagieren. Er kennt die Liga sehr gut und war diese Saison in Bratislava voll im Spielbetrieb, was ihm den Einstieg erleichtern sollte. Die hohe Ausfallquote bei den Verteidigern hat uns zu diesem Schritt gezwungen und wir sind sehr froh, dass wir diese Stelle – gerade zu diesem Zeitpunkt – mit einem Spieler wie Ian Scheid besetzen können.“

Ian Scheid erhält bei den Ice Tigers die Rückennummer 39 und wird sein Debüt im Nürnberger Trikot voraussichtlich am Freitag im Heimspiel gegen die Kölner Haie feiern.

Jack Dougherty fällt vier bis sechs Wochen aus

Die Nürnberg Ice Tigers müssen den nächsten verletzungsbedingten Ausfall in der Abwehr verkraften: Jack Dougherty hat sich eine Oberkörperverletzung zugezogen und wird den Ice Tigers für etwa vier bis sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen. Mit Hayden Shaw und Elis Hede stehen hingegen zumindest zwei Spieler vor der Rückkehr ins Aufgebot am kommenden Wochenende.

631 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team