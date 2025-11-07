Nürnberg Ice Tigers machen in der Trainerfrage Nägel mit Köpfen

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers und Cheftrainer Mitch O’Keefe sorgen gemeinsam für frühe Planungssicherheit: Der 41-jährige Kanadier hat seinen Vertrag beim fränkischen PENNY DEL-Gründungsmitglied vorzeitig um zwei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2027/28 verlängert.

Mitch O’Keefe war zur vergangenen Saison vom HC Innsbruck nach Nürnberg gewechselt und führte die Ice Tigers in seiner ersten DEL-Saison auf den achten Tabellenplatz nach der Hauptrunde. Durch den Sieg in der 1. Playoff-Runde gegen Schwenningen qualifizierten sich die Ice Tigers zum ersten Mal seit 2019 für das Playoff-Viertelfinale.

„Nach einer guten ersten Saison hat Mitch auch in der aktuell schwierigen Situation gezeigt, dass er in der Lage dazu ist, nicht nur die komplette Mannschaft, sondern auch einzelne Spieler besser zu machen. Er und sein Trainerstab sind jeden Tag zu 100 Prozent vorbereitet, alles für den Erfolg zu tun. Ich freue mich sehr darauf, auch die nächsten zwei Jahre mit Mitch zusammen zu arbeiten“, sagt Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.

Mitch O’Keefe „Ich bin dankbar für die Gelegenheit, weiterhin für diese Organisation arbeiten zu dürfen, und schätze das mir entgegengebrachte Vertrauen sehr. Die Fortschritte, die wir gemacht haben, sind das Ergebnis einer starken gemeinsamen Anstrengung: das Engagement unserer Spieler, die Vision unseres Sportdirektors, die Strategie unseres Trainerteams, die Unterstützung unserer Gesellschafter und unserer großartigen Fans. Dieser neue Vertrag motiviert mich, unsere Standards noch weiter anzuheben, während wir in jedem Spiel versuchen, die Erwartungen zu übertreffen. Gemeinsam haben wir ein starkes Fundament geschaffen, und ich freue mich darauf, als Team – auf und abseits des Eises – weiter zu wachsen. Ich freue mich auf die Herausforderungen und darauf, als gesamte Organisation noch mehr zu erreichen.“

