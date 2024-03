NÃ¼rnberg Ice Tigers kÃ¶nnen bei einer weiteren Personalie fÃ¼r die kommende Saison Vollzug melden

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers können bei einer weiteren Personalie für die kommende PENNY DEL-Saison 2024/25 Vollzug melden. Der 25 Jahre...

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers können bei einer weiteren Personalie für die kommende PENNY DEL-Saison 2024/25 Vollzug melden.

Der 25 Jahre alte Stürmer Evan Barratt hat seinen Vertrag beim fränkischen DEL-Klub um ein weiteres Jahr verlängert.

In der zurückliegenden Saison absolvierte der US-Amerikaner 53 Spiele und sammelte dabei neun Tore und 20 Assists. Nach einer Eingewöhnungsphase konnte Barratt vor allem seit Mitte Januar überzeugen und brachte es in den letzten 18 Nürnberger Saisonspielen auf fünf Tore und neun Vorlagen. In der kompletten Hauptrunde hatte Evan Barratt mit 58,6 Prozent die drittbeste Zweikampfquote im Team der Ice Tigers.

„Evan hat in der zweiten Saisonhälfte das gezeigt, was ich von ihm erwartet habe. Die Umstellung auf das europäische Eishockey ist nicht immer einfach, und Evan ist auch noch ein verhältnismäßig junger Spieler. Sein Wille und die Fähigkeit, dem Gegner unter die Haut zu gehen, sind Qualitäten, die wir zu schätzen wissen. Seine Produktion wird sich in der kommenden Saison steigern, da er die Liga jetzt kennt und weiß, was er zu erwarten hat. Davon bin ich überzeugt“, sagt Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.