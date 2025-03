NÃ¼rnberg Ice Tigers gelingt es mit dem nÃ¤chsten LeistungstrÃ¤ger zu verlÃ¤ngern

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers setzen bei den Personalplanungen für die kommende PENNY DEL-Saison 2025/26 ein Ausrufezeichen und können einen weiteren wichtigen Leistungsträger an sich binden.

Top-Verteidiger Owen Headrick hat heute Vormittag eine Vertragsverlängerung um eine weitere Spielzeit unterschrieben.

Owen Headrick wechselte im Sommer von den Wilkes-Barre/Scranton Penguins aus der American Hockey League (AHL) nach Nürnberg und überzeugte in seiner ersten Europa-Saison mit bislang fünf Toren und 39 Assists aus 57 Spielen. In der zurückliegenden Hauptrunde belegte er mit 40 Scorerpunkten den geteilten vierten Platz unter den DEL-Verteidigern.

Im Team der Ice Tigers hatte er in der Hauptrunde mit 88,0 Prozent die beste Passquote und mit 58,2 Prozent die drittbeste Zweikampfquote. Mit 24:28 Minuten pro Spiel kam der 27-jährige Rechtsschütze zudem ligaweit auf die meiste Eiszeit.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Owen Headrick hat sich direkt in seiner ersten Saison in Nürnberg zu einer wichtigen Stütze und zu einem der besten Verteidiger der DEL entwickelt. Er passt perfekt zu unserer Mannschaft und zu dem Weg, den wir gehen wollen. Ich freue mich sehr, dass er auch in der kommenden Saison in Nürnberg spielt.“

