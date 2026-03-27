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Nürnberg Ice Tigers: Drei Verträge verlängert, sieben Spieler verlassen die Organisation und fünf Personalien sind noch nicht final entschieden

27. März 20262 Mins read212
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Nürnbergs #37 Tyler Spezia - © © ISPFD
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Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben die Verträge mit drei Spielern um ein weiteres Jahr bis zum Ende der kommenden PENNY DEL-Saison 2026/27 verlängert.

Verteidiger Constantin Braun und die beiden Stürmer Tyler Spezia und Greg Meireles laufen weiterhin für die Ice Tigers auf.

Der 38-jährige Constantin Braun geht damit bereits in seine vierte Saison in Nürnberg, für Tyler Spezia (32) und Greg Meireles (27) wird es die zweite Spielzeit im Trikot der Ice Tigers. Constantin Brauns Saison wurde Anfang Dezember durch eine schwere Achillessehnenverletzung nach 17 Spielen (zwei Tore, fünf Assists) vorzeitig beendet. Tyler Spezia war mit 18 Toren zweitbester Torschütze der Ice Tigers, Greg Meireles erzielte mit 24 Vorlagen den drittbesten Wert seines Teams. Alle drei Spieler gewannen zudem weit mehr als die Hälfte ihrer Zweikämpfe.

Sportdirektor Stefan Ustorf über…

Constantin Braun: „Tine Braun ist ein sehr wichtiger Spieler in unserer Kabine und auf dem Eis. Sein Ausfall hat uns in dieser Saison sehr geschwächt. Er arbeitet im Augenblick sehr hart an seiner Rückkehr und wird von mir die Zeit bekommen, wieder 100% fit zu werden.“

Tyler Spezia: „Tyler Spezia hat mit 18 Toren in seiner ersten Saison überzeugt und ich bin mir sicher, dass er in seinem zweiten Jahr in Europa noch einen Gang zulegen kann. Mit seiner Geschwindigkeit passt er sehr gut in unser System.“

Greg Meireles: „Greg Meireles ist ein extrem harter Arbeiter, der sehr viele verschiedene Positionen für die Mannschaft erfüllt hat. Er stellt sich immer zu 100 Prozent in den Dienst der Truppe. Ich bin überzeugt davon, dass auch seine Produktion in seiner zweiten Saison besser wird.“

Tauscht Cole Maier von den Nürnberg Ice Tigers im Sommer den Tigerkopf gegen den Hahn auf dem Trikot? – © Marco Leipold / City-Press

Nach Abschluss der internen Gespräche steht zudem fest, dass Evan Fitzpatrick, Sinan Akdag, Justus Böttner, Cole Maier, Eugen Alanov, Roman Kechter und Charlie Gerard künftig nicht mehr für die Ice Tigers auflaufen werden. Diese sieben Spieler werden heute Abend beim Saisonabschluss in der PSD Bank Nürnberg ARENA verabschiedet.

Bei Cody Haiskanen, Max Merkl, Brett Murray, Will Graber und Jake Ustorf steht eine Entscheidung über eine mögliche weitere Zusammenarbeit aktuell noch aus.

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