NÃ¼rnberg Ice Tigers: Der Top-Scorer unterschreibt einen neuen Zweijahresvertrag

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Wichtiges Signal für die Nürnberg Ice Tigers zum Jahresauftakt.

Top-Scorer Evan Barratt hat seinen Vertrag beim fränkischen PENNY DEL-Klub um zwei Jahre verlängert. Der 25-jährige US-Amerikaner bleibt damit mindestens bis zum Ende der Saison 2026/27 in Nürnberg.

Mit zehn Toren und 29 Assists aus 30 Spielen führt Barratt aktuell die Scorerwertung der gesamten DEL an und hat bereits jetzt zehn Punkte mehr gesammelt als in der kompletten Vorsaison, seiner ersten in Deutschland nach seinem Wechsel von den Reading Royals aus der ECHL im Sommer 2023. Seine Zweikampfquote von 57,5 Prozent ist zudem die zweitbeste aller Spieler der Ice Tigers in der laufenden Saison.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Ich freue mich sehr, dass Evan Barratt sich entschieden hat, seinen Vertrag um zwei Jahre zu verlängern. Mit seinen 25 Jahren ist er in einem perfekten Alter, um den nächsten Schritt in seiner Laufbahn zu machen und ein dominanter Spieler in der DEL zu werden. Für die Nürnberg Ice Tigers ist es ein wichtiges Zeichen, dass wir einen Spieler dieser Qualität weiter an uns binden können.“

„Es war eine ziemlich einfache Entscheidung für mich. Die Fans und die komplette Organisation haben meine Familie und mich willkommen geheißen und dazu beigetragen, dass Nürnberg ein Zuhause für uns geworden ist. Wir freuen uns auf das nächste Jahr und mehr und sind sehr glücklich, dass es mit der Vertragsverlängerung geklappt hat“, sagte Evan Barratt nach der Unterschrift.

