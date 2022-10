NÃ¼rnberg Ice Tigers: Christian Bachmann neuer Athletiktrainer

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben einen neuen Athletiktrainer. Mit dem 31-jährigen Christian Bachmann konnte der fränkische PENNY DEL-Club den aktuellen...

Mit dem 31-jährigen Christian Bachmann konnte der fränkische PENNY DEL-Club den aktuellen Athletiktrainer der deutschen U20-Eishockeynationalmannschaft für sich gewinnen.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Nürnberg und bedanke mich bei der sportlichen Leitung für das Vertrauen. Ich kenne einige Spieler aus dem aktuellen Kader schon aufgrund der Zusammenarbeit bei der U20 und kann es daher kaum erwarten, nun auch täglich mit dem Team an den Grundlagen für eine erfolgreiche Saison zu arbeiten“, sagt der in Kassel geborene Sportwissenschaftler.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Wir haben mit Christian Bachmann einen Kraft-und Konditionstrainer engagiert, der sich im Eishockey bestens auskennt. Durch seine langjährige Tätigkeit beim DEB sind ihm einige unserer Spieler bereits bekannt, was ihm den Einstieg mit Sicherheit erleichtern wird. Seine fachliche Qualität wird es uns ermöglichen, das Team in mindestens den nächsten zwei Jahren gemeinsam weiterzuentwickeln.“