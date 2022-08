NÃ¼rnberg Ice Tigers: Athletiktrainer verlÃ¤sst die Ice Tigers

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers müssen sich einen neuen Athletiktrainer suchen. Andreas Gerg hat kurz vor dem Start in die Saisonvorbereitung...

Andreas Gerg hat kurz vor dem Start in die Saisonvorbereitung von einer Option in seinem Vertrag Gebrauch gemacht, die es ihm ermöglicht, zu einem Fußball-Erstligisten ins Ausland zu wechseln.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Andreas Gerg hat sich am vergangenen Mittwoch mit der Bitte, die Ausstiegsklausel in seinem Vertrag zu ziehen, an mich gewandt und wird die Nürnberg Ice Tigers mit sofortiger Wirkung verlassen. Wir bedanken uns bei ihm für die Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute. Die Position des Kraft-und Konditionstrainers werden wir schnellstmöglich neu besetzen.“