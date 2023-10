NÃ¼rnberg Ice Tigers angeln sich Philipp Mass

Artikel anhören Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben auf die akuten Verletzungssorgen reagiert und einen weiteren Verteidiger unter Vertrag genommen. Der...

Artikel anhören Artikel anhören

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben auf die akuten Verletzungssorgen reagiert und einen weiteren Verteidiger unter Vertrag genommen.

Der 23-jährige Philipp Mass wechselt vom Ligakonkurrenten Grizzlys Wolfsburg nach Nürnberg und erhält einen Vertrag bis zum Ende der PENNY DEL-Saison 2023/24.

Mass stammt aus dem Nachwuchs der Jungadler Mannheim und kam in Deutschlands höchster Spielklasse bislang zu 133 Einsätzen für die Krefeld Pinguine und die Grizzlys Wolfsburg. Der 1,83 Meter große Linksschütze wird morgen Vormittag zum ersten Mal mit seiner neuen Mannschaft trainieren und soll bereits am Abend in Straubing für die Ice Tigers spielen.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Philipp Mass hat trotz seiner jungen Jahre doch schon 133 DEL-Spiele Erfahrung. Ich bin überzeugt davon, dass er uns in unserer augenblicklichen Situation weiterhelfen wird. Er wird in Nürnberg in den nächsten paar Monaten bei viel Eiszeit die Chance bekommen, sich zu beweisen und ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft zu werden.“

Philipp Mass erhält bei den Nürnberg Ice Tigers die Rückennummer 83.

5878 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten