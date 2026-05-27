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Nürnberg Ice TigersTransfer-News

„Glaube, dass sein zweites Jahr in Europa besser werden wird“ – Nürnberg Ice Tigers angeln sich Chris Jandric

27. Mai 20261 Mins read57
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Chris Jandric vom ERC Ingolstadt - © Bruno Dietrich / City-Press
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Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers besetzen die zweite von drei geplanten Importpositionen in der Verteidigung mit Chris Jandric.

Der 27-jährige Kanadier wechselt vom ERC Ingolstadt nach Nürnberg und erhält einen Vertrag für die kommende PENNY DEL-Saison 2026/27.

In seiner ersten Spielzeit in Deutschland absolvierte der 1,80 Meter große Linksschütze 30 DEL-Spiele für Ingolstadt, in denen er ein Tor erzielte und vier weitere Treffer vorbereitete. Zudem kam er in 10 CHL-Partien zum Einsatz und sammelte dabei ein Tor und fünf Assists.

Vor seinem Wechsel nach Ingolstadt trug Jandric in der Saison 2024/25 das Trikot der Trois-Rivières Lions in der ECHL und war mit 14 Toren und 49 Assists aus 75 Spielen punktbester Verteidiger seines Teams, das am Ende den Kelly Cup als Meister der ECHL gewinnen konnte.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Chris Jandric ist ein Spieler, den ich über einen längeren Zeitraum beobachtet habe. Er hat eine schwierige Saison hinter sich, aber wie bei vielen Spielern vor ihm glaube ich, dass sein zweites Jahr in Europa besser werden wird. Was ich von ihm in Nordamerika gesehen habe, stimmt mich sehr zuversichtlich für eine gute Saison in Nürnberg.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Chris Jandric @ Elite Prospects

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