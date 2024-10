NÃ¼rnberg gewinnt 4:1 dank „perfekter AuswÃ¤rtspartie – Brandt brodelt: „haben wieder schlampig gespielt.“ – Kreis gibt Deutschland-Cup-Kader bekannt

Bonn. (PM MagentaSport) Nürnberg ist in Form! Die Ice Tigers gewinnen das bayerische Duell klar mit 4:1 gegen Straubing. Die Straubinger müssen nach 3...

Bonn. (PM MagentaSport) Nürnberg ist in Form! Die Ice Tigers gewinnen das bayerische Duell klar mit 4:1 gegen Straubing.

Die Straubinger müssen nach 3 Siegen einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Nürnberg hingegen springt vorrübergehend sogar in die Top6 und trifft am Freitag (live ab 16.15 Uhr) direkt wieder auf die Straubing Tigers. „Man schießt Tore, wenn man in die ekeligen Zonen geht. Das ist direkt vor dem Tor. Das haben wir gemacht. Eine perfekte Auswärtspartie gespielt, würde ich sagen“, lobt Leon Hungerecker seine Teamkollegen. Marcel Brandt hingegen war sauer nach der Pleite. „Alles hat gefehlt. Powerplay war nicht gut genug. Unsere defensive Zone war nicht gut genug. Wir haben wieder schlampig gespielt“, ärgerte sich Brandt. „Du darfst zuhause nicht so auftreten. Das ist in diesem Jahr ein großes Manko bei uns, dass wir daheim einfach nicht unser Spiel abliefern. Dann kannst du auch nicht gewinnen“, wird der Straubinger deutlich. In der 1. Drittelpause war Bundestrainer Harold Kreis zu Gast, der den Kader für den Deutschland Cup (vom 6. bis 11. November alle Spiele live bei MagentaSport) bekannt gab. „Ich würde auch sagen, dass es ein starker Kader ist“, sagte Kreis, der auf Erfahrung statt Debütanten setzt. „Wir haben das auch kommuniziert, dass wir schon Richtung 2026 schauen“, lautet die Erklärung des Bundestrainers. Und die Zielsetzung ist klar. „Wir wollen natürlich den Deutschland Cup verteidigen. Wir haben den Pokal drei Jahre in Folge gewonnen. Wir haben hohe Erwartungen an die Spieler, die Mannschaft, an uns selber“, so die Ansage von Kreis.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen aus der DEL am Mittwoch – live bei MagentaSport.

Weiter geht es bereits am Donnerstag mit u.a. Wolfsburg gegen Mannheim ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport. Ab nächster Woche Mittwoch gibt es dann den Deutschland Cup. Den Start machen die DEB-Frauen ab 19.15 Uhr gegen Frankreich. Die Herren ziehen dann am Donnerstag um 19.15 Uhr gegen Dänemark nach. Alle Spiele gibt es live bei MagentaSport.

Straubing Tigers – Nürnberg Ice Tigers 1:4

Nürnberg feiert den 3. Sieg in Serie und gewinnt deutlich gegen Straubing im bayerischen Duell. Straubing muss damit nach 3 Siegen wieder eine Niederlage hinnehmen und kassiert einen kleinen Dämpfer. Nürnberg rutscht damit vorrübergehend in die Top6.

Charlie Gerard, Torschütze Nürnberg: „Mein erstes Tor wurde nicht gegeben. Das war deprimierend. Wir haben uns aber weiter an den Matchplan gehalten und ich habe einen Abpraller bekommen. Das Timing war sehr gut. Sie sind mit einem Push am Ende gekommen und wir haben einen guten Job gemacht und dem Sturm standgehalten.“

Leon Hungerecker, Nürnberg: „Wir haben wieder eine solide Auswärtspartie gespielt. Wir wollten die Pucks chippen, da wir wussten, dass Straubing ein aggressives Team ist, wo die Verteidiger tief stehen. Das hat geklappt. Man schießt Tore, wenn man in die ekeligen Zonen geht. Das ist direkt vor dem Tor. Das haben wir gemacht. Eine perfekte Auswärtspartie gespielt, würde ich sagen.“

Marcel Brandt, Straubing: „Alles hat gefehlt. Powerplay war nicht gut genug. Unsere defensive Zone war nicht gut genug. Wir haben wieder schlampig gespielt. Das, was wir die letzten 4 Spiele gut gemacht haben, haben wir wieder nicht umgesetzt. Dann verlierst du das Spiel. Du darfst zuhause nicht so auftreten. Das ist in diesem Jahr ein großes Manko bei uns, dass wir daheim einfach nicht unser Spiel abliefern. Dann kannst du auch nicht gewinnen.“

Bundestrainer Harold Kreis gab in der 1. Drittelpause den Kader für den Deutschland Cup bekannt. Bei MagentaSport sprach er über die Idee hinter dem Kader: „Ich würde auch sagen, dass es ein starker Kader ist. Wir haben auf die Mannschaften Rücksicht genommen, die in der Champions League dabei sind. Es ist kein Spieler aus Straubing dabei. Wir haben mit Franzreb eine Ausnahme gemacht. Da hat der Verein auch gesagt, dass er das ruhig handeln kann, dieses eine Spiel beim Deutschland Cup. Lean Bergmann wollte unbedingt dabei sein, nachdem er lange gefehlt hat. Ich habe aber Köln, München, Mannheim, Ingolstadt, ich habe wirklich eine gute Auswahl an gestandenen Nationalspielern. Für mich ist die Mannschaft stark aufgestellt.“

Über die neu nominierten Philipp Sinn und Markus Schweiger: „Man hat immer Spieler im Hinterkopf, falls sich jemand kurzfristig verletzt. Das ist jetzt der Fall. Da war Alexander Ehl mit dabei. Und jetzt auch Tobias Fohrler. So konnte ich dann Markus, der gutes Tempo mitbringt und eine gute Saison spielt, und Philipp, der in Salzburg stark spielt, mitnehmen. Philipp habe ich bei der U20 in Schweden gesehen. Das ist ein Verteidiger für die Zukunft.“

Über u.a. Patrick Hager, Bergmann und Tom Kühnhackl, die in der Nationalmannschaft ihr Comeback feiern: „Ich erwarte von ihnen nichts Besonderes. Sie sollen einfach ihre Qualitäten einbringen. Teilweise werden die schon 15 Spiele auf dem Buckel haben. Sie bringen hoffentlich Energie mit und nehmen Energie mit nach Hause.“

Über den Grund, dass nicht viele Debütanten, sondern erfahrene Spieler dabei sind mit Blick auf Olympia und 2026: „Wir haben das auch kommuniziert, dass wir schon Richtung 2026 schauen. Für mich ist es auch wichtig – ich habe Tom schon dabeigehabt, aber ich habe ihn nie persönlich in der Kabine gehabt. Hager auch nicht. Das waren 2 Spieler, die unbedingt dabei sein wollten. Da freue ich mich drauf. Das macht die Mannschaft stärker und sie spielen ihre Rolle sehr, sehr gut.“

Warum Tobias Rieder nicht dabei ist: „Es gab Spieler und auch Klubs, mit denen ich gesprochen habe, wo wir einfach Rücksicht genommen haben auf Belastung oder das ein oder andere Wehwehchen. Ich will da keine bestimmten Sachen ansprechen.“

Über Leon Gawanke: „Er ist ein guter und wichtiger Spieler für uns. Alleine schon, wenn ich an das Powerplay denke. Wenn wir eine Mannschaft zusammenstellen, schauen wir auch. Wir haben ja Paare von Spielern – auch im Sturm. Stachowiak und Schmölz zum Beispiel. Weil die auch ein gewisses Verständnis füreinander mitbringen. Das macht es auch für uns einfacher.“

Über das Ziel beim Turnier: „Wir wollen natürlich den Deutschland Cup verteidigen. Wir haben den Pokal drei Jahre in Folge gewonnen. Wir haben hohe Erwartungen an die Spieler, die Mannschaft, an uns selber. Wir wollen unser dynamisches, aggressives Eishockey spielen.“

Das Aufgebot

Eishockey live bei MagentaSport

Live-Schalten und Ansprachen aus der Kabine – exklusiver Zugang mit MagentaSport auf neuem Level

Der Deutschland Cup wird nach der erfolgreichen Premiere erneut im Turnier-Modus mit 4 Frauen-Nationalteams sowie 4 Männer-Auswahlen in Landshut ausgetragen. Mit Bernadette Karpf hat MagentaSport für die Frauen-Wettbewerbe eine neue Expertin verpflichtet. Die ehemalige deutsche Eishockey-Nationalspielerin bringt ihre Expertisen aus 179 Länderspielen und 5 Deutschen Meisterschaften in das Team um Sascha Bandermann, Rick Goldmann, Kai Hospelt, Jan Lüdeke, Alex Kunz und Basti Schwele zum Deutschland Cup ein. Die deutschen Frauen treffen am Eröffnungstag, 6. November, auf Frankreich (ab 19.15 Uhr live). Die Cup-Gegnerinnen kommen außerdem aus der Slowakei und Ungarn. Die deutschen Männer treffen als Cup-Verteidiger am 7. November zunächst auf Dänemark (ab 19.15 Uhr live). Österreich und die Slowakei sind die weiteren Gegner. Die Kabinenansprachen des Bundestrainers Kreis und zusätzliche Live-Bilder liefern dem Zuschauer einen exklusiven Zugang in die „heiligen Kammern des Sports“.

PENNY DEL

Donnerstag, 31. Oktober 2024:

Ab 13.45 Uhr: Grizzlys Wolfsburg – Adler Mannheim

Ab 19.15 Uhr: ERC Ingolstadt – Löwen Frankfurt

Ab 19.15 Uhr: Augsburger Panther – Eisbären Berlin

Freitag, 01.November 2024:

Ab 13.45 Uhr: EHC Red Bull München – Kölner Haier

Ab 16.15 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – Straubing Tigers, Schwenninger Wild Wings – Iserlohn Roosters

Ab 19.00 Uhr: Düsseldorfer EG – Fischtown Pinguins

Deutschland Cup – alle Spiele live

Mittwoch, 06. November 2024

Ab 16.00 Uhr: Slowakei – Ungarn (Frauen)

Ab 19.15 Uhr: Deutschland – Frankreich (Frauen)

Donnerstag, 07. November 2024

Ab 12.15 Uhr: Österreich – Slowakei (Männer)

Ab 16.00 Uhr: Frankreich – Slowakei (Frauen)

Ab 19.15 Uhr: Deutschland – Dänemark (Männer)

Freitag, 08. November 2024

Ab 14.45 Uhr: Ungarn – Frankreich (Frauen)

Ab 18.30 Uhr: Deutschland – Slowakei (Frauen)

Samstag, 09. November 2024

Ab 10.45 Uhr: Österreich – Dänemark (Männer)

Ab 14 Uhr: Deutschland – Ungarn (Frauen)

Ab 17.30 Uhr: Deutschland – Slowakei (Männer)

Sonntag, 10. November 2024

Ab 11.15 Uhr: Dänemark – Slowakei (Männer)

Ab 14.30 Uhr: Deutschland – Österreich (Männer)

Überall erstklassigen Sport sehen können

Fußball, Eishockey, Basketball und vieles mehr live bei MagentaSport. Alle Spiele der 3. Liga, der PENNY DEL, der Google Pixel Frauen- Bundesliga und 2. Frauen-Bundesliga, der Turkish Airlines EuroLeague und des BKT EuroCups. Außerdem die Basketball-Europameisterschaften der Herren und Frauen sowie weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Herren, Frauen und Junioren, alle Spiele des Deutschland Cups und weitere Topspiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaften. Zusätzlich Topspiele aus der Champions Hockey League und Highlights aller DEL2-Spiele. Weitere Topspiele aus dem Coupe de France sowie internationaler Spitzenfußball live bei Sportdigital FUSSBALL. Insgesamt mehr als 3.000 Live-Events pro Jahr.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV