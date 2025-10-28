Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Nürnberg: Der Rekordspieler verlängert bis 2029!
Nürnberg Ice Tigers

Nürnberg: Der Rekordspieler verlängert bis 2029!

28. Oktober 2025
Marcus Weber von den Nürnberg Ice Tigers - © Marco Leipold / City-Press
Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit ihrem Kapitän Marcus Weber langfristig verlängert.

Der 32-jährige Verteidiger hat einen neuen Vertrag über drei Jahre unterschrieben und bleibt dem fränkischen PENNY DEL-Gründungsmitglied damit mindestens bis zum Ende der Saison 2028/29 erhalten.

Marcus Weber spielt seit 2013 für die Ice Tigers und ist seit Beginn der Saison 2023/24 Kapitän der Mannschaft. In der vergangenen Saison hat er Patrick Reimer als Rekordspieler der Nürnberg Ice Tigers abgelöst und steht aktuell bei 617 DEL-Spielen für die Ice Tigers, in denen ihm 17 Tore und 102 Assists gelangen. In der laufenden Spielzeit hat er in bislang 14 Einsätzen zwei Tore erzielt und eines vorbereitet.

Sportdirektor Stefan Ustorf: „Wir freuen uns sehr darüber, dass unser Kapitän seinen Vertrag um drei Jahre verlängert hat. Marcus ist ein Ice Tigers-Aushängeschild, auf das wir uns auf und neben dem Eis immer zu 100 Prozent verlassen können. Seine extrem gute körperliche Verfassung und sein Einsatzwille sind ein Garant dafür, dass er auch die nächsten Jahre eine wichtige Rolle erfüllen wird.“

„Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag bei den Ice Tigers langfristig verlängert zu haben. Der Verein, die Stadt und das gesamte Umfeld hier sind in den letzten zwölf Jahren zu unserem Zuhause geworden“, sagt Marcus Weber. „Außerdem bin ich fest davon überzeugt, mit dieser Mannschaft und unserem eingeschlagenen Weg in der Zukunft erfolgreiches Eishockey zu spielen. Ich bin sehr stolz, ein Teil dieser Mannschaft und der Nürnberg Ice Tigers zu sein.“

726
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

