NÃ¼rnberg: Cornel kommt, aber Acton kehrt nicht ins Frankenland zurÃ¼ck

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben den kanadischen Mittelstürmer Eric Cornel von den Rochester Americans aus der American Hockey League (AHL)...

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben den kanadischen Mittelstürmer Eric Cornel von den Rochester Americans aus der American Hockey League (AHL) verpflichtet.

Der 24-jährige Rechtsschütze erhält in Nürnberg einen Vertrag für die anstehende PENNY DEL-Saison 2020/21.

Eric Cornel wurde 2014 in der zweiten Runde des NHL-Drafts 44. Position von den Buffalo Sabres ausgewählt, kam aber ausschließlich in der AHL zum Einsatz. In bislang 280 AHL-Spielen erzielte der 1,88 Meter große Cornel 35 Tore und bereitete 43 weitere Treffer vor. Von 2012 bis 2016 spielte Cornel hauptsächlich für die Peterborough Petes aus der Ontario Hockey League (OHL), das aktuelle Team des ehemaligen Nürnberger Trainers Rob Wilson.

Ice Tigers-Cheftrainer Frank Fischöder über den Neuzugang mit der Rückennummer 20: „Mit Eric Cornel konnten wir einen trotz seines jungen Alters gestandenen AHL-Spieler nach Nürnberg holen. Eric ist ein großer, offensivstarker und schneller Mittelstürmer, der jetzt in Europa durchstarten will. Alles, was wir beim Scouting von ihm sehen konnten und von unseren Kontakten in Nordamerika über ihn gehört haben, hat uns absolut überzeugt. Wir freuen uns sehr auf ihn und sind uns sicher, dass er uns verstärken wird.“

Will Acton wird hingegen nicht nach Nürnberg zurückkehren. Der 33-jährige Kanadier und die Verantwortlichen der Ice Tigers haben sich auf eine Auflösung des bestehenden Vertragsverhältnisses verständigt. Die Nürnberg Ice Tigers bedanken sich bei Will Acton für sein Engagement in den vergangenen beiden Spielzeiten und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft.