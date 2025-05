NRW Cup 2025 findet in der Waldstadt statt! Iserlohn, DEG und Krefeld fordern Titelverteidiger KÃ¶lner Haie heraus

Düsseldorf / Iserlohn. (PM DEG) Der viel beachtete NRW-Cup, das Vorbereitungsturnier zwischen den Iserlohn Roosters, den Kölner Haien, der Düsseldorfer EG und den Krefeld Pinguinen, geht in seine zweite Auflage.

Nach der erfolgreichen Premiere in Krefeld im vergangenen Jahr richten die Iserlohn Roosters die zweite Auflage am 30. und 31. August in ihrer heimischen Balver Zinn Arena aus.

Den Auftakt macht am Samstag um 13:30 Uhr der Titelverteidiger Kölner Haie gegen die Krefeld Pinguine, im Anschluss findet um 17 Uhr das zweite Halbfinale zwischen den Gastgebern und der Düsseldorfer EG statt.

Am Sonntag findet zu den gleichen Bullyzeiten zunächst das Spiel im Platz 3 und anschließend das Finale statt.

Tickets können ab Anfang Juni über den Online-Ticketshop der Roosters erworben werden, detaillierte Informationen werden im Vorfeld nochmal zur Verfügung gestellt.

Der Spielplan im Überblick:

Spieltag 1: Samstag, 30. August

• Spiel 1: 13:30 Uhr – Kölner Haie vs. Krefeld Pinguine

• Spiel 2: 17:00 Uhr – Iserlohn Roosters vs. Düsseldorfer EG

Spieltag 2: Sonntag, 31. August

• Spiel 1: 13:30 Uhr – Spiel um Platz 3

• Spiel 2: 17:00 Uhr – Finale

Das sagen die Verantwortlichen der Teams

Wolfgang Brück (geschäftsführender Gesellschafter der Iserlohn Roosters): „Wir freuen uns sehr, dass wir den diesjährigen NRW-Cup nach einer erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr ausrichten dürfen und werden versuchen, die gute Basis, die im letzten Jahr von den Krefeld Pinguinen bei der Ausrichtung gelegt wurde, weiterzuführen.“

Peer Schopp (Geschäftsführer der Krefeld Pinguine): „Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder am NRW-Cup teilnehmen zu können. Bereits in der vergangenen Saison haben wir gesehen, dass sich das Turnier als guter Vorbereitungstest für die Teams eignet und auch, dass die Fans der vier Vereine ihn sehr gut angenommen und mit Interesse verfolgt haben. Daher blicken wir auch auf das Wochenende in Iserlohn mit Vorfreude.“

Philipp Walter (Geschäftsführer der Kölner Haie): „Der NRW-Cup bietet uns Clubs die ideale Möglichkeit der regionalen Vorbereitung auf eine neue Eishockeysaison. Unsere Fans erleben dazu schon vor Saisonbeginn echte Traditionsduelle. Alle vier Clubs pflegen einen guten Austausch und wir arbeiten zusammen an der Umsetzung des Cups. Wir arbeiten mit der zweiten Ausrichtung daran, das Turnier zur Tradition werden zu lassen. Wir freuen uns sehr auf die Tage in Iserlohn“

Andreas Niederberger (Geschäftsführer der Düsseldorfer EG): „Der NRW-Cup wird für unser neues Team eine weitere, spannende Standortbestimmung sein. Wir messen uns dort mit starken Teams aus der ‚Nachbarschaft‘, davon können wir als neu formiertes Team nur profitieren. Iserlohn mit seinem emotionalen Umfeld ist für dieses Turnier der ideale Standort. Die DEG freut sich drauf!“

