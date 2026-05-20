Nr.1-Mittelstürmer unterschreibt beim EV Landshut

Landshut. (EVL) Das ist eine absolute Schlüsselpersonalie in der Kaderplanung des EV Landshut für die Saison 2026/27.

Als Nr.1-Mittelstürmer hat der niederbayerische DEL2-Club den Kanadier Marc-Olivier Roy unter Vertrag genommen. Der 31-Jährige trug in der vergangenen Spielzeit das Trikot von HK Dukla Michalovce in der slowakischen Extraliga und sammelte in 62 Spielen 73 Scorerpunkte (20 Tore, 53 Assists). Mit seinem Team erreichte Roy als Tabellenzehnter der Hauptrunde das Playoff- Viertelfinale und schied dort erst in Spiel sieben gegen den Favoriten und späteren Meister HK Nitra aus. Allein in den insgesamt 11 (Pre-)Playoff-Partien scorte der Neu-Landshuter 16mal.

„Marc-Olivier war Wunschkandidat für die besonders wichtige Position als Center der ersten Sturmreihe, deshalb freut es uns sehr, dass er künftig für den EVL auflaufen wird“, betont der Sportliche Leiter Max Brandl. „Er bringt ein sehr gutes Paket an Fähigkeiten mit, hat einen starken Scoring Touch, arbeitet aber auch verantwortungsbewusst nach hinten – kurzum: Er wird uns auf beiden Seiten der Eisfläche viel Qualität verleihen. Zudem habe ich, was seine Einstellung und seinen Teamspirit betrifft, nur Positives über Marc-Olivier gehört.“

Der kanadische Center, geboren in Boisbriand in der Provinz Quebec, war 2013 als 18-Jähriger beim NHL Entry Draft von den Edmonton Oilers in Runde 2 an Gesamtposition 56 gezogen worden. Seine Karriere in Nordamerika führte Roy zu Clubs in der AHL und ECHL, ehe er 2021 nach Europa kam. Nach Stationen in der Slowakei, Finnland, Schweden, Italien und Dänemark präsentiert sich der 1,85 Meter große Linksschütze nun erstmals in einer deutschen Liga.

Marc-Olivier Roy, der mit „Goldhelm“ Tor Immo bereits in Bratislava zusammengespielt hat, beschreibt seinen Stil wie folgt: „Ich bin ein Zwei-Wege-Stürmer, der viel Eiszeit absolvieren und in vielen Situationen seinen Beitrag leisten kann. Ich will Offensive kreieren und dem Team Energie geben, damit wir unsere Ziele erreichen.“ Der Neuzugang kann es kaum erwarten, am Gutenbergweg loszulegen: „Ich freue mich sehr darauf, mich dem EVL anzuschließen, meine Teamkollegen, die Mitarbeiter, die Fans und insgesamt die Stadt kennenzulernen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Marc-Olivier Roy @ Elite Prospects