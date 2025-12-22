Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
ERSC Amberg
ERSC Amberg

Nolan Gardiner der Matchwinner für Amberg

22. Dezember 20251 Mins read32
Amberg. (PM ERSC) Ein „zerfahrenes Bayernliga-Eishockey“ sahen knapp 900 Zuschauer am Sonntagabend in der Eishalle Burgau, wo der ERSC Amberg durch einen 4:3-Sieg in der Overtime zwei Punkte mit nach Hause nehmen konnte.

Die gute Nachricht: Amberg kann noch gewinnen, die schlechte Nachricht: Für die Löwenspieler Kilian Mühlpointner und Fabian Broll war die Partie verletzungsbedingt vorzeitig beendet.

Beide Coaches zeigten sich hinterher wenig angetan von den Darbietungen ihrer Teams. ESV-Trainer Fabio Carciola trauerte vergebenen Chancen aus dem überlegen geführten Anfangsdrittel hinterher, sah aber Amberg „im Schlussabschnitt einfach kompakter“. ERSC-Übungsleiter Christian Zessack ärgerte sich über eine „katastrophale Leistung im ersten Abschnitt, wo Burgau klar besser war“. Was Zessack besonders missfiel: „Wir haben überhaupt nicht eingehalten, was wir trainiert haben“. In einer turbulenten Anfangsphase mit drei Treffern binnen drei Minuten konnte Daniel Rolsing zwischenzeitlich zum 1:1 für Amberg ausgleichen. Mit dem 2:1-Pausenstand für die Gastgeber waren die Wild Lions noch gut bedient.

Im Mittelabschnitt konnte sich keines der beiden Teams profilieren, aber Burgau die Führung trotzdem kurz vor Drittlende auf 3:1 ausbauen.

In der letzten Pause wurde es in der Amberger Kabine etwas lauter und das zeigte schließlich Wirkung, denn mit zwei Powerplay-Treffern durch Roberts Baranovskis und Marco Pronath glichen die Lions binnen einer Minute aus und erreichten so die Verlängerung. Nach 44 Sekunden der Overtime lochte Nolan Gardiner zum entscheidenden 3:4 ein und bescherte so seinem Team zwei Punkte. „Man of the Match“ auf Amberger Seite war Goalie Lucas DiBerardo, der mit seinen Paraden den ERSC im Spiel hielt und zudem zu den letzten beiden Amberger Treffern Beihilfen leistete.

ESV Burgau – ERSC Amberg 3:4 OT (2:1,1:0,0:2,0:1)
1:0 (6.) Wiesler (Gäbelein), 1:1 (8.) Rolsing (Klughardt), 2:1 (9.) Arnawa, 3:1 (37.) Ballner (Wiesler, Spingler), 3:2 (45.) Baranovskis (Walkom, Gardiner/5-4), 3:3 (46.) Pronath (Baranovskis, DiBerardo/5-4), 3:4 (61.) Gardiner (Walkom, DiBerardo).
Strafen: Burgau 13+20, Amberg 6 Minuten. Zuschauer: 881.

849
