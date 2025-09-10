Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Bayernliga ESV Buchloe
ESV BuchloeTransfermarkt GER

Nochmals Verstärkung für die Pirates-Defensive kurz vor dem Testspielstart

Christian Guran schließt sich den Buchloer Piraten an

10. September 20252 Mins read37
Team-Manager David Strodel begrüßt Christian Guran - © ESV Buchloe Pirates, Lissy Strodel
Buchloe. (chs) Lange dauert es nicht mehr bis die Buchloer Piraten nach der Sommerpause endlich wieder auf das heimische Eis zurückkehren, denn aktuell läuft die Eisbereitung in der Sparkassenarena auf Hochtouren.

Und während Fans und vermutlich auch die Spieler bereits die Stunden bis zum ersten Testspiel am Sonntag gegen die Wanderers Germering in der Buchloer Halle zählen (18.15 Uhr/live auf SpradeTV), sind auch die Verantwortlichen des ESV nochmals fleißig gewesen. Denn kurz vor dem Testspielstart kann die sportliche Führung der Freibeuter nochmals einen Neuzugang begrüßen. Christian Guran – der ältere Bruder von Torhüter Dominic Guran – wird sich nämlich ab sofort den Gennachstädtern anschließen und die Verteidigung des ESV verstärken.

„Mit Christian Guran haben wir das letzte perfekte Puzzlestück für unsere Defensive gefunden. Er ist mit 25 Jahren im besten Alter, verfügt über Gardemaße für einen Verteidiger und hat mit rund 250 Oberligaspielen bereits jede Menge Erfahrung gesammelt“, berichtet Team-Manager David Strodel über den neuen Mann, der bei seinem neuen Verein auf einen wohlbekannten Mitspieler trifft. Denn Christian Guran ist der rund zwei Jahre ältere Bruder von Torwart Dominic Guran, womit die Buchloer auch in diesem Jahr wieder ein waschechtes Brüderpaar in ihren Reihen haben werden.
„Es freut mich besonders, dass Christian nun gemeinsam mit seinem Bruder Dominic für uns auflaufen wird“, meint auch Strodel, der den „zweiten“ Guran auch schon länger auf seiner Wunschliste hatte. „Wir haben uns in den letzten Jahren immer wieder mit ihm beschäftigt und sind sehr froh, dass die Verpflichtung nun endlich zustande gekommen ist. Christian hat richtig Bock auf Buchloe und auf den eingeschlagenen Weg den wir gehen und möchte dabei seinen Teil dazu beitragen, dass dieser erfolgreich wird.“

Und mit dem 25-jährigen Abwehrmann haben die Buchloer auf der Zielgeraden auch noch einmal einen vielversprechenden Defensivspieler an sich binden können. Schließlich hat Guran in seinen noch jungen Jahren bereits einiges an höherklassiger Erfahrung sammeln können und soll der Buchloer Hintermannschaft so weitere Stabilität verleihen. Begonnen hat der gebürtige Kaufbeurer seine Laufbahn im Nachwuchs des ESV Kaufbeuren, wo er auch zumindest stellenweise bereits mit seinem Bruder zusammengespielt hat. 2019 wechselte Christian Guran dann bei seiner ersten Station im Seniorenbereich gleich in die Oberliga Nord zu den Saale Bulls Halle, wo er drei Spielzeiten in Folge verbrachte. In seiner letzten Saison bei den Hallensern war er zudem auch für den Süd-Oberligisten EV Lindau tätig, als er zu den Islanders an den Bodensee verliehen wurde. Anschließend zog es ihn 2022 dann wieder ganz hinauf in den hohen Norden, genauer gesagt nach Rostock, wo er die letzten drei Jahre erneut in der Oberliga Nord aktiv war.

Nun aber schließt sich Guran von den Piranhas an der Ostsee künftig den Piraten an der Gennach an und komplettiert hier die Buchloer Defensive. „Christian passt sportlich wie menschlich hervorragend zu uns, und wir sind überzeugt, dass er die perfekte abschließende Verstärkung für unsere Verteidigung sein wird“, meint David Strodel, womit die Gurans bei den Buchloern also künftig wieder vereint sind.

INFO: Zudem hat sich auch im Testspielprogramm der Pirates nochmals eine kleine Änderung ergeben. So treffen die Buchloer am 05. Oktober im letzten Vorbereitungsspiel zu Hause nicht wie bisher gemeldet auf den EV Ravensburg 1B, sondern empfangen dort ab 18 Uhr den Allgäuer Landesligisten ERC Sonthofen.

