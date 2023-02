Nochmal nach Weiden: DSC muss zum TabellenfÃ¼hrer

Deggendorf. (PM DSC) Zum vierten und damit letzten Mal in dieser Hauptrunde der Saison 2022/23 muss der Deggendorfer SC am Freitag, 10.02.2023 noch einmal...

Deggendorf. (PM DSC) Zum vierten und damit letzten Mal in dieser Hauptrunde der Saison 2022/23 muss der Deggendorfer SC am Freitag, 10.02.2023 noch einmal bei den Blue Devils Weiden antreten.

Spielbeginn ist um 20:00 Uhr.

Die Aufgabe ist denkbar schwer: Weiden ist in dieser Saison das Maß aller Dinge in der Eishockey-Oberliga Süd. Schon 16 Punkte Vorsprung hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Buchwieser bereits auf den Zweiten aus Rosenheim, ganze 23 Punkte Vorsprung sind es auf den Tabellendritten, den DSC. Was allerdings Mut macht: In Weiden gelang dem DSC, was sonst keiner anderen Mannschaft in dieser Saison bisher gelungen ist. Am 20.11.2022 konnten die Niederbayern alle 3 Punkte mit nach Hause nehmen, was auch diesmal wieder das Ziel für die Mannschaft von Jiri Ehrenberger sein dürfte.

Auf Deggendorfer Seite muss man die Ausfälle zweier Routiniers verkraften. Nach dem bereits länger verletzten Thomas Greilinger, muss nun auch Kapitän Thomas Pielmeier in den nächsten Wochen mit einer Unterkörperverletzung pausieren.

Die Saisonplanung von Weiden ist nach wie vor klar. Der Aufstieg in die DEL2 soll in dieser Saison geschafft werden. Der Kader wurde bereits vor der Saison entsprechend verstärkt. So konnte man es sich sogar leisten, den unzufriedenen Joey Luknowsky im Dezember ziehen zu lassen, derweil mit dem Deutsch-Niederländer Nardo Nagtzaam fast zeitgleich ein länger verletzter Topspieler in den Kader zurückkehrte. Die Oberpfälzer können 4 ausgeglichen starke Reihen vor Torhüter Jaro Hübl aufs Eis schicken und es sich sogar leisten, wie zuletzt gegen Riessersee, den letztjährigen Topscorer Chad Bassen in der nominell 4. Linie aufzubieten.

Spielbeginn in Weiden ist am 10.02. um 20 Uhr. Alle Fans, die ihre Mannschaft nicht nach Weiden begleiten können, haben wie immer die Möglichkeit, das Spiel live auf Sprade-TV zu verfolgen.

