Noch zwei Heimspiele fÃ¼r die Rittner Buam SkyAlps

Klobenstein. (PM Buam) Neue Woche und wieder zwei Heimspiele: In der Ritten Arena ist derzeit mächtig Betrieb. Am Donnerstag empfangen die Rittner Buam SkyAlps...

Klobenstein. (PM Buam) Neue Woche und wieder zwei Heimspiele: In der Ritten Arena ist derzeit mächtig Betrieb.

Am Donnerstag empfangen die Rittner Buam SkyAlps die Red Bull Hockey Juniors aus Salzburg auf dem Hochplateau, am Samstag steht hingegen schon das dritte Südtiroler Derby auf dem Programm, dieses Mal gegen den HC Gherdëina valgardena.it.

Fünf Punkte haben die Heimspiele in der vergangenen Woche gegen den EK Die Zeller Eisbären (3:1) und die Hockey Unterland Cavaliers (5:4 OT) eingebracht. „Der Saisonanfang ist ganz gut verlaufen, auch wenn wir noch vieles einstellen müssen. Das gehört aber dazu, wenn man einen neuen Trainer hat“, zieht Verteidiger Marco Insam Bilanz, der in beiden Spielen getroffen hat und nun schon bei vier Treffern steht. „Im Moment kommt der Puck immer im richtigen Moment am richtigen Ort zu mir. Ich freue mich natürlich über meine Tore, das Ziel ist es aber immer, dass die Mannschaft gewinnt“.

Für die Blau-Roten geht es gleich mit zwei Heimspielen weiter. Zuerst gastieren die Red Bull Hockey Juniors am Donnerstag auf dem Ritten (Spielbeginn um 18 Uhr), am Samstag steht dann das Südtiroler Derby gegen den HC Gherdëina auf dem Programm. „Salzburg ist eine junge, hungrige Mannschaft, die nie aufgibt. Wir müssen uns vor ihnen in Acht nehmen. Gegen Gröden hatten wir schon zwei Testspiele, eines haben wir gewonnen, eines verloren. Ihnen ist der Saisonstart missglückt, sie werden die Serie aber beenden wollen, weshalb wir mit voller Konzentration in dieses Spiel gehen müssen“, analysiert Insam. Fehlen werden bei diesen beiden Spielen weiterhin die Neuzugänge Diego Cuglietta und Sebastiano Soracreppa.

Alps Hockey League 2024/25

Donnerstag, 3. Oktober – 20 Uhr, Ritten Arena

Rittner Buam SkyAlps – Red Bull Hockey Juniors

Samstag, 5. Oktober – 18 Uhr, Ritten Arena

Rittner Buam SkyAlps – HC Gherdëina valgardena.it