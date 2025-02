Noch vier Hauptrunden-Spiele fÃ¼r die DEG: Am Wochenende auswÃ¤rts in Bremerhaven, zuhause gegen NÃ¼rnberg

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG geht in die letzten vier Spiele der Hauptrunde 2024/25.

Die Rot-Gelben treten am Freitag in Bremerhaven an. (19:30 Uhr). Am Sonntag kommen die Nürnberg Ice Tigers zum „Rückspiel“ in den PSD BANK DOME. Erstes Bully ist um 14:00 Uhr, es werden über 9.000 Zuschauer erwartet.

Der Rückblick: Am gestrigen Mittwoch setzte es eine knappe 4:5-Niederlage in Nürnberg. Die DEG konnte eine dreimalige Führung nicht halten und hatte in den Schlusssekunden Pech mit einem Außenpfostentreffer. Somit stehen die Düsseldorfer weiter auf Rang 13, ein Punkt vor Augsburg und ein Zähler hinter Iserlohn.

Der Kader: In der Endphase der Saison stehen die Kaderinfos erst am Spieltag selbst fest. Zuletzt fehlten Tyler Gaudet, Bennet Roßmy und Ryan McKiernan. Morgen in Bremerhaven könnte die Personalsituation besser aussehen.

Die Gegner: Die Fischtown Pinguins haben einen starken Zwischenspurt hingelegt. Vier Siege in Folge haben die Nordlichter bis auf Platz 3 gebracht. Bemerkenswert: Die Pinguins mussten am Sonntag, Dienstag und Mittwoch antreten. Das Match gegen die DEG ist also das vierte Spiel in sechs Tagen. Manche DEG-Fans werden hieraus vielleicht einen Vorteil für die Gäste herauslesen. Punkstärkster Pinguin ist derzeit Jan Urbas (43) – drei Zähler hinter ihm ist Ziga Jeglic (40). Alle drei Partien gegen Düsseldorf konnte Bremerhaven gewinnen, wenn auch knapp. 3:1, 3:1 und 2:1 n.V. für die Nordlichter lauteten die Ergebnisse. Auch hier will die Mannschaft von Steven Reinprecht angreifen und wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln.

Die Nürnberg Ice Tigers konnten am Mittwoch ihren 5:4-Sieg gegen die DEG einfahren. Besonders auffällig war hier das Come Back-Vermögen. Die Nürnberger lagen drei Mal zurück und konnten trotzdem gewinnen. Am Freitag spielt die Mannschaft von Mitch O’Keefe zuhause gegen die Augsburger Panther. Da müssen die Düsseldorfer wohl Daumen drücken. Nach der gestrigen Partie bleibt Evan Barratt mit 59 Zählern Top-Scorer der Ice Tigers. Doch nicht nur der Stürmer sorgt für Aufmerksamkeit, Roman Kechter, der auch gegen die DEG traf, ist mit 18 Punkten der Top-Scorer der U21 Jährigen. So oder so: Die DEG will Revanche!

Der Ausblick: In der letzten Woche der Saison 2024/25 treffen wir am Dienstag (2. März, 19:30 Uhr) auswärts auf die Augsburger Panther zum Direktduell. Wir beenden die Saison dann am Freitag (19:30 Uhr) zuhause im PSD BANK DOME gegen die Grizzlys Wolfsburg. Gleichzeitig spielen übrigens Iserlohn und Augsburg gegeneinander.

