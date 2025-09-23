Noch viel Sand im Getriebe: ECP kassiert zwei Niederlagen

Pfaffenhofen. (oex) Zwei Niederlagen musste der EC Pfaffenhofen am Wochenende im Rahmen der Vorbereitung einstecken.

Nach einem 5:8 (2:3; 2:0; 1:5) am Freitag beim ESC Dorfen wurde es beim 1:7 (0:2; 0:1; 1:4) am Sonntag beim EV Dingolfing noch deutlicher. Auffallend, dass die Pfaffenhofener in beiden Partien vor allem in den letzten 10 Spielminuten komplett einbrachen und drei (Dorfen) bzw. vier (Dingolfing) Gegentore hinnehmen mussten. Bis dahin waren beide Begegnungen noch relativ offen. Doch die altbekannten Probleme, nämlich die fehlende Konstanz und die mangelhafte Chancenverwertung, offenbarten sich auch da schon wieder. So lag man nach verschlafener Anfangsphase beim ESC Dorfen schnell mit 0:2 hinten. Der ambitionierte Landesligist, dessen erklärtes Ziel der Wiederaufstieg ist, hat seinen Kader enorm aufgerüstet. Hatte zuletzt schon die Verpflichtung von David Stach vom Oberligisten Deggendorfer SC für Aufsehen gesorgt, legten die Dorfener kurzfristig nochmals nach und holten mit Vaclav Krlis einen weiteren Tschechen. Der 29jährige Verteidiger hat bereits 242 Spiele in der 2. Liga seines Heimatlandes in seiner Vita stehen. Mit drei Tschechen und zwei Kanadiern geht Dorfen somit mit fünf Kontingentspieler (in der Landesliga gibt es keine zahlenmäßige Begrenzung) an den Start.

Doch der ECP, bei dem mit Jakub Vrana, den Eckl-Brüdern Christoph und Alex sowie Kareem Hätinen weiter vier Stammspieler fehlten, steckte den frühen Rückstand gut weg, übernahm vor allem nach der ersten Pause das Kommando und drehte durch Treffer von Jan Tlacil, David Felsöci, Robert Neubauer und Oliver Eckl bei einem weiteren Gegentreffer zunächst die Partie. Doch die gute Leistung vom Mitteldrittel verpuffte nach dem letzten Wechsel schnell wieder. Dorfen kam gleich nach Wiederbeginn zum Ausgleich. Danach lief nichts mehr zusammen und die Gastgeber kamen am Ende zu einem klaren Erfolg. Lediglich Tlacil traf noch einmal für die Gäste. Bester Skorer im ECP-Trikot war jedoch Neuzugang Marlon Wolf, der zu vier Treffern die Vorarbeit leistete.

Auch am Sonntag in Dingolfing wurde es in der Schlussphase noch deutlich. Die Hausherren, die sich für diese Saison einiges vorgenommen und einen entsprechend starken Kader zusammengestellt haben, führten zwar nach zwei Dritteln mit 3:0, doch in der 45. Minute sorgte Tlacil für den Anschlusstreffer und hatte gleich danach die große Chance, weiter zu verkürzen. Mit vier Treffern in den letzten 10 Minuten machten die Niederbayern dann aber alles klar. Auf Abteilungsleiter Robert Huber und das Trainerduo Markus Muhr und Markus Welz wartet die nächsten Wochen jedenfalls einiges an Arbeit. Und weiter offen ist auch die Frage, wie es mit der Verletzung von Jakub Vrana weitergeht.

