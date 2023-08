Noch einmal wurde bei den Wings in die Import-Kiste gegriffen

Artikel anhören Linz. (PM Steel Wings) Mit dem am 02.08.2023 auf TryOut-Basis angereisten schwedischen Stürmer William Persson wurden noch einmal die Fühler nach einem...

Linz. (PM Steel Wings) Mit dem am 02.08.2023 auf TryOut-Basis angereisten schwedischen Stürmer William Persson wurden noch einmal die Fühler nach einem Importspieler ausgestreckt.

Seine letzte Station war in Österreich, wo er in der vorangegangen Saison für das Future Team des EC-KAC aufs Eis ging.

Der 22jährige Linksschütze, der in namhaften schwedischen Vereinen wie Skelleftea und Rögle seine Ausbildung als Nachwuchsspieler genoss, siedelte in der Saison 2020/21 für eineinhalb Jahre in die USA, um dort in der Junioren-Eishockey Liga (NAHL) zu spielen. In Anschluss daran zog es ihn wieder nach Europa, wo er beim EC-KAC Future Team – verletzungsbedingt – nicht die ganze Saison zum Einsatz kommen konnte.

William Persson über seine Chance in Linz: „Now in Linz, I’m really excited to be here and looking forward to getting started with the team. My personal goal is to get better every day and try to push myself and the team to reach new goals.“

Aktueller Kader 2023/24

Tormann (3): Benedikt Oschgan, Martin Reder, Jakob Sprachmann (Loan VSV)

Verteidiger (6): Alexander Moser (Loan KAC), Laurin Liesch, Luca Venier, Marc-André Dorion, Arturs Brikmanis, Lukas Necesany,

Stürmer (5): Benjamin Mosaad, Manuel Feldbaumer (Loan VSV), Elias Koller, Mathias Haiböck, Mikael Saha, William Persson (TryOut)

Abgänge (2): Leon Sommer, Fabio Rohm

