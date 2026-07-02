Noch 50 Tage: Die Dolomitencup-Party rückt näher

Neumarkt. (PM Dolomitencup) Während sich der Hochsommer immer weiter ausbreitet, rückt ein erstes großes Eishockey-Highlight der neuen Saison immer näher: In exakt 50 Tagen beginnt in Neumarkt/Südtirol die 20. Auflage des Dolomitencups.

Happy Birthday to you: Wenn am Freitag, 21. August, in der schmucken Würtharena der erste Puckdrop des diesjährigen Dolomitencups erfolgt, dann beginnt eine ganz besondere Ausgabe des prestigeträchtigen Vorbereitungsturniers. Zum bereits 20. Mal wird die europäische Eishockey-Elite um den heißbegehrten Pokal kämpfen. Die Vorfreude auf diese Jubiläumsausgabe steigt von Stunde zu Stunde. In exakt 50 Tagen geht’s im Südtiroler Süden um die Wurst.

In den vergangenen 20 Jahren avancierte der Dolomitencup in Neumarkt zu einem der renommiertesten Pre-Season-Turniere im europäischen Eishockey. Das lässt sich auch am diesjährigen Teilnehmerfeld gut ablesen. Mit den Eisbären Berlin kommt der amtierende Deutsche Meister, mit dem EV Zug eines der heißesten Schweizer Teams der letzten Jahre, mit Kometa Brno ein ganz dicker Fisch aus Tschechien und mit den Augsburger Panther ein absoluter Traditionsverein aus Bayern.

Große Jubiläumsparty am Samstag

Los geht der Dolomitencup am Freitag, 21. August ab 20 Uhr mit dem Halbfinale zwischen den Augsburger Panther und Kometa Brno. Am Samstag steigt das zweite Semifinale zwischen dem EV Zug und den Eisbären Berlin – allerdings nicht wie gewohnt um 20 Uhr, sondern bereits um 15.30 Uhr. Das hat einen besonderen Grund: Am Abend ist ab 19.30 Uhr im Dorfzentrum von Neumarkt eine große Jubiläumsparty geplant. Der Sonntag ist wie immer den Finalspielen vorbehalten. Das Spiel um Platz 3 steigt um 15.45 Uhr, das große Endspiel um 20 Uhr.

Erwartet werden auch in diesem Jahr zahlreiche Zuschauer, die Würtharena ist erwartungsgemäß immer bis auf den letzten Platz gefüllt. Noch gibt es Tickets für das prestigeträchtige Vorbereitungsturnier in Neumarkt. Nähere Infos hierzu finden Sie auf www.dolomitencup.com.

Dolomitencup 2026 – Spielplan

Freitag, 21. August um 20 Uhr

Augsburger Panther – HC Kometa Brno

Samstag, 22. August um 15.30 Uhr

EV Zug – Eisbären Berlin

Sonntag, 23. August

15.45 Uhr: Spiel um Platz 3

20 Uhr: Finale

380 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro