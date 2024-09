Noch 100 Tage bis zum Wintergame in Frankfurt: Bereits 28.000 Karten fÃ¼r das Winter Game 2025 in Frankfurt verkauft

Frankfurt. (PM Löwen) Genau 100 Tage vor dem Winter Game 2025 – presented by MagentaSport – konnten die Organisatoren die erste Erfolgsmeldung präsentieren. Bereits...

Frankfurt. (PM Löwen) Genau 100 Tage vor dem Winter Game 2025 – presented by MagentaSport – konnten die Organisatoren die erste Erfolgsmeldung präsentieren.

Bereits 28.000 Karten wurden für das Derby der Löwen Frankfurt in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) gegen die Adler Mannheim am 4. Januar 2025 im Deutsche Bank Park in Frankfurt verkauft. Patrick Meyer, Geschäftsführer der Eintracht Frankfurt Stadion GmbH, hofft auf mehr als 50.000 Fans in dem Stadion, in dem sonst die Bundesliga-Fußballer der Eintracht auflaufen. „Die Vorfreude ist riesig, weil es ein ganz besonderes Event werden wird.“

Wie sehr die Hauptdarsteller dem insgesamt 85. Derby zwischen den beiden Lokalrivalen entgegenfiebern, verrieten bei einer Pressekonferenz in Frankfurt Löwen-Stürmer Dominik Bokk und Adler-Kapitän Marc Michaelis. „Das Winter Game ist immer wieder Thema in der Kabine. Ich habe noch nie solch ein Spiel unter freiem Himmel mitgemacht und freue mich riesig darauf, das jetzt zu erleben“, sagte Michaelis. Auch Bokk freut sich schon gut drei Monate vor dem Eröffnungsbully (18 Uhr) auf das Derby. „Es wird sehr aufregend sein, vor solch einer Kulisse von hoffentlich mehr als 50.000 Zuschauern aus dem Spielertunnel aufs Eis zu kommen. Das wird etwas ganz anderes als bei normalen Spielen.“

Adler-Trainer Dallas Eakins, der in nordamerikanischen Profiliga NHL bereits einmal ein Spiel unter freien Himmel erlebt hat, hatte eine ganz persönliche Erklärung für die Faszination solcher Partien. „Es ist so speziell, weil es uns an die Wurzeln des Spiels erinnert“, sagte er. In Kanada spielen wir als Kinder unter freiem Himmel auf der Straße. Ich freue mich riesig, dass wir in solch einem großen Stadion spielen dürfen.“ Das geht auch dem Frankfurter Coach Tom Rowe so. „Ich liebe die Atmosphäre in diesem Stadion. Viele unserer Spieler haben schon eine Menge Geld ausgegeben, um die Ticketwünsche ihrer Familien und Freunde zu erfüllen“, erklärte Rowe. „Speziell für Zuschauer, die nicht oft zum Eishockey gehen, wird die Spielweise von so tollen Profis wie Marc und Dominik bestimmt ein ganz besonderes Spektakel bieten.“

Die Löwen haben ihren Spielern die Atmosphäre im weiten Rund des Deutsche Bank Parks bereits bei einer Stadionführung präsentiert. „Viele der Jungs haben wie kleine Kinder mit großen Augen auf die riesigen Tribünen geschaut“, sagte Löwen-Sportdirektor Daniel Heinrizi. „Vor hoffentlich gut 50.000 Zuschauern auflaufen zu dürfen, wird bei jedem Spieler für ein ganz besonderes Kribbeln sorgen – und auch bei uns Offiziellen.“ Dem fiebert auch Youri Ziffzer aus der Adler-Geschäftsführung entgegen, der in seiner Karriere als Torhüter wegen einer Verletzung die Chance auf die Teilnahme an einem Winter Game verpasste. „Mir war es leider nicht vergönnt, daher freue ich mich umso mehr, dass die Jungs am 4. Januar in diesem Schmuckkästchen in Frankfurt auflaufen dürfen“, sagte Ziffzer. „Dieses Spiel wird mit Sicherheit für jeden Spieler ein Höhepunkt in seiner Karriere sein, von dem er noch seinen Enkeln erzählen wird.“