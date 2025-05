Noah Samanski stürmt künftig für die Blue Devils

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden treiben ihre Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran.

Noah Samanski wechselt zur neuen Saison nach Weiden und erhält einen U21-Fördervertrag. Gemeinsam mit seinem älteren Bruder Neal wird er künftig für den oberpfälzischen DEL2-Klub auf Torejagd gehen. Mit Finn Serikow wird ein Verteidiger die Blue Devils hingegen verlassen.

Der 20-jährige Stürmer machte seine ersten Schritte auf dem Eis beim TSV Erding, bevor er an die renommierte Red Bull Hockey Akademie wechselte und dort eine erstklassige Ausbildung genoss. In der Saison 2024/2025 zog es Samanski über den Atlantik: Für die Wenatchee Wild (WHL) absolvierte er 12 Spiele und verbuchte dabei ein Tor und drei Vorlagen. Anschließend wechselte er zu den Powell River Kings in die kanadische BCHL. Mit 11 Toren und 5 Assists in 24 Spielen stellte er dort seine Offensivqualitäten unter Beweis. Auch international machte der Linksschütze auf sich aufmerksam: Bei der diesjährigen U20-Weltmeisterschaft in Ottawa lief er für die deutsche Nationalmannschaft auf. Schon im vergangenen Sommer hatten sowohl der Club als auch Samanski die Gelegenheit, sich gegenseitig kennenzulernen. Im Rahmen der Saisonvorbereitung trainierte er bereits mit der Mannschaft und konnte dabei erste Eindrücke vom Team und dem Umfeld sammeln.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: “Ich freue mich, dass mit Neal und Noah ein Brüderpaar für die Blue Devils aufl äuft. Das ist etwas Besonderes. Noah ist sehr laufstark, bringt viel Energie aufs Eis und zeigt mit seinen 1,87 Metern eine starke Präsenz. Er ist ein junger, hungriger Spieler mit genau der Mentalität, die wir in Weiden schätzen.”

Noah Samanski: “Ich freue mich riesig, Teil der Blue-Devils-Familie zu sein. Ich habe viel Positives über den Verein gehört. Durch meinen Bruder und die letztjährige Saisonvorbereitung weiß ich schon ziemlich genau, was mich erwartet. Ich bin überzeugt, dass Weiden der perfekte Ort ist, um mich persönlich und sportlich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft so weit wie möglich vorne mitzuspielen.”

Mit Finn Serikow verabschieden die Blue Devils einen weiteren Spieler aus der Defensive. Der 18-jährige Verteidiger bat auf eigenen Wunsch um die Aufl ösung seines Vertrags. Diesem Wunsch ist der Club nachgekommen. Serikow absolvierte insgesamt 27 Pfl ichtspiele für die Blue Devils und erzielte dabei im Derby gegen die Selber Wölfe sein erstes Profi tor. Die Blue Devils bedanken sich bei Finn Serikow für seinen Einsatz in Weiden und wünschen ihm für seine weitere Laufbahn sowie privat alles Gute und viel Erfolg.

