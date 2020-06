Noah Keller wird ein Shark

Kempten. (PM ESC) Dick, Fritsche, Barmasev aus dem eigenen Nachwuchs. Dazu die Youngster Meier und Kapitza aus der DNL Mannschaft von Kaufbeuren. Allesamt junge...

Kempten. (PM ESC) Dick, Fritsche, Barmasev aus dem eigenen Nachwuchs. Dazu die Youngster Meier und Kapitza aus der DNL Mannschaft von Kaufbeuren.

Allesamt junge Spieler aus der Region, die in der letzten Saison den Sprung zu den Senioren geschafft haben und fester Bestandteil der ersten Mannschaft der Sharks waren. Dies zeigt deutlich das Ziel der Kemptener, junge einheimische Spieler zu fördern und einzusetzen.

Nun kommt mit Keller ein 19jähriger Verteidiger ins Team, der beim EV Füssen seit 2013 in der U14 alle Nachwuchsteams durchlaufen hat. Im letzten Winter durfte er dann bei einem Einsatz auch zum ersten Mal Oberligaluft schnuppern. Jetzt also der Wechsel nach Kempten wo er sich in der Bayernliga bei den Senioren etablieren möchte. Auflaufen wird er zukünftig mit der Nr. 19