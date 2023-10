Noah Fuss und Thierry Schild bleiben beim SCB

Artikel anhören Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat den Vertrag mit Noah Fuss um zwei Jahre bis Frühling 2026 verlängert. Der 22-jährige Stürmer...

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat den Vertrag mit Noah Fuss um zwei Jahre bis Frühling 2026 verlängert.

Der 22-jährige Stürmer hat in Bern sämtliche Nachwuchsstufen durchlaufen und im Januar 2022 in der ersten Mannschaft debütiert. In dieser Saison steht Fuss bei 15 Partien und einem Tor.

Zudem erhält der 18-jährige Thierry Schild beim SCB einen Profivertrag, der bis und mit Saison 2025/26 gültig ist. Der Youngster hat sich mit guten Leistungen in der Vorbereitung für einen Platz in der ersten Mannschaft aufgedrängt und am vergangenen Sonntag in Lausanne sein erstes Tor in der National League erzielt.

Sportchef Andrew Ebbett sagt: «Wir sind glücklich, können wir auch in Zukunft auf Noah Fuss und Thierry Schild zählen und beide Spieler in ihrer Entwicklung unterstützen.»

