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HCB Südtirol Alperia

Noah Frick bringt frischen Wind in die Defensive

26. Juni 20262 Mins read16
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Noah Frick - © BK Photo
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Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine Einigung über die Verpflichtung des italienischen Verteidigers Noah Frick für die Saison 2026/27 erzielt wurde.

Mit 18 Jahren rückt der Bozner damit in den Kreis der ICEHL-Mannschaft – genau ein Jahr nach seinem Debüt in der AlpsHL mit Meran.

Der körperlich starke Verteidiger (187 cm x 82 kg) hat in den vergangenen Jahren auf sich aufmerksam gemacht und gilt als eines der vielversprechendsten italienischen Talente auf seiner Position. Auch in den italienischen Nachwuchs-Nationalmannschaften wusste er bei zwei U18- und zwei U20-Weltmeisterschaften zu überzeugen.

„Für mich ist es eine große Ehre, das Trikot von Bozen zu tragen“, erklärt Frick. „Ich möchte mich weiter verbessern, von den erfahreneren Spielern lernen und jede Gelegenheit nutzen, um zu wachsen. In Meran habe ich mich sehr wohlgefühlt, die vergangene Saison war wichtig und hat mir geholfen, mich als Spieler weiterzuentwickeln. Dasselbe gilt für die Nachwuchs-Weltmeisterschaften, die ich spielen durfte: Es ist immer wichtig, sich auf internationaler Ebene mit den besten Spielern des eigenen Jahrgangs zu messen. Ich habe aus diesen Erfahrungen viel gelernt und denke, dass sie mir auch bei meinen ersten Spielen in der ICEHL helfen werden.“

Die Karriere

Frick wurde am 18. Juli 2007 in Bozen geboren und machte seine ersten Schritte im Eishockey im Nachwuchsbereich des HC Eppan. In der IHL-Saison 2023/24 gab er sein Debüt in der ersten Mannschaft der Piraten, nur wenige Monate nachdem er den U19-Meistertitel gewonnen hatte. Bis 2025 absolvierte er insgesamt 58 Spiele und erzielte dabei 5 Tore und 10 Assists. Anschließend wurde Meran auf ihn aufmerksam, wo er seine erste Saison in der Alps Hockey League bestritt. Mit den Adlern erreichte er die Finalserie gegen Gröden und wusste auch offensiv mit 5 Toren und 6 Assists zu überzeugen.

Im Nachwuchs-Nationalteam debütierte Frick bereits 2023 bei den EYOF in Friaul-Julisch Venetien für die U17-Auswahl. In den darauffolgenden Jahren nahm er an zwei U18- und ebenso vielen U20-Weltmeisterschaften teil. Im April 2025 gelang ihm bei der U18-WM Division IIA mit den Azzurrini auf heimischem Eis in Asiago der Aufstieg; zudem wurde er mit einem Plus/Minus-Wert von +11 zum besten Spieler des Turniers in dieser Kategorie.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Noah Frick @ Elite Prospects

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