Noah Franzina an der U18-Weltmeisterschaft AmbrÃ¬, 22. April 2025

Davos. (PM HCD) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gratuliert seinen jungen Spielern zur Einberufung in die Nationalmannschaften und wünscht ihnen viel Glück.

Der Stürmer Noah Franzina (Jahrgang 2007) wurde in die U18-Nationalmannschaft berufen, die an der Weltmeisterschaft dieser Altersklasse in Texas teilnehmen wird. Ebenfalls für die Schweizer Nationalmannschaft waren der Stürmer Nathan Borradori (2006) und der Verteidiger Wsewolod Schwanemann (2008) bei den Fünf-Nationen-Turnieren im Einsatz – Borradori mit der U19 in Finnland und Schanemann mit der U17 in Tschechien.

Der Stürmer Jacopo De Luca (2007) und der Verteidiger Riccardo Cominato (2008) haben mit der italienischen Nationalmannschaft den Aufstieg von der Division 2A in die Division 1B geschafft.

Der Stürmer Filip Zagar (2009) nimmt aktuell mit Slowenien an der U18-Weltmeisterschaft der Division 1A teil.

Schließlich haben die Stürmer Luca Torchio (2009) und Angelo Zandegiacomo (2009) mit der italienischen U16-Nationalmannschaft gute Leistungen gezeigt und dabei auch die Schweizer U16 geschlagen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV