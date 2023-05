Noah bleibt ein Hai!

Innsbruck. (PM Haie) Noah Kerber wird auch nächste Saison beim HC TIWAG Innsbruck spielen. Die Verantwortlichen einigten sich mit dem Verteidiger auf eine Vertragsverlängerung....

Innsbruck. (PM Haie) Noah Kerber wird auch nächste Saison beim HC TIWAG Innsbruck spielen.

Die Verantwortlichen einigten sich mit dem Verteidiger auf eine Vertragsverlängerung.

Noah Kerber wechselte für die Vorsaison von Salzburg zurück zu den Haien und konnte gleich in seiner ersten Saison mehrmals sein Talent unter Beweis stellen. Damit empfahl sich der 20-jährige für weitere Aufgaben im Team des HCI. In der kommenden Spielzeit soll Noah weitere Entwicklungsschritte in seiner Karriere machen, und eine noch wichtigere Rolle im Team von Mitch O’Keefe einnehmen.

Die gesamte Organisation der Haie freut sich Noah Kerber auch kommende Saison als Hai willkommen heißen zu dürfen.

Noah Kerber: „Es freut mich sehr, weiter für den HC Innsbruck spielen zu dürfen. Die Stadt und die Fans haben mich sehr gut aufgenommen. Ich bin motiviert, weiterhin alles zu geben und bereit in der nächsten Saison weitere Schritte nach oben zu machen. Schön, weiter Teil der Haie-Familie zu sein.“ “

HC TIWAG Innsbruck Sport Manager Max Steinacher: „Noah ist ein junger Tiroler Spieler mit großem Potential. Er hat sich in seiner ersten Profisaison gut geschlagen, und für weitere Aufgaben empfohlen. Nun gilt es für ihn die nächsten Schritte zu machen. Das gesamte Team und die Coaches freuen sich darauf, weiter mit Noah zusammenarbeiten zu dürfen.“

Stats:

www.eliteprospects.com/player/641909/noah-kerber



2043 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.