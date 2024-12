Nix zu holen fÃ¼r die Haie beim VSV

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI muss die nächste herbe Schlappe einstecken. In Villach setzt es ein 2:8. Die Haie müssen auch in Villach auf...

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI muss die nächste herbe Schlappe einstecken. In Villach setzt es ein 2:8.

Die Haie müssen auch in Villach auf einige Stammspieler verzichten. Neben Nicholas Schintler und Noah Kerber fehlen die ebenfalls verletzten Nick Welsh, Anders Krogsgaard, Yushiroh Hirano, Kele Steffler und Sascha Bauer. Dafür ist Neuerwerbung Jeremy Bracco erstmals mit dabei, zudem stehen die Youngsters Sebastian Weidacher, Sandro Wille und Alexander Erlacher im Kader.

Die Haie erwischen leider, wie so oft in den letzten Wochen, einen katastrophalen Start. Der VSV geht in Minute zwei mit seiner ersten Chance in Führung (Rebernig, nach schöner Kombination), und legt noch in der Anfangsphase mit einem Doppelschlag (wieder Rebernig bzw. van Nes) nach. Nach nicht einmal acht Minuten liegen die Haie mit 0:3 zurück. Die Tiroler sind zu passiv, verlieren zu viele Zweikämpfe, sind nach den letzten Niederlagen verunsichert. Auf der anderen Seite gelingt den Adlern, mit dem Selbstvertrauen von fünf Siegen in Serie, beinahe alles. Dazu passend, dass McPherson in Minute 18 in Unterzahl auf 4:0 erhöht. Kurz vor der Drittelpause schreiben dann die Innsbrucker doch noch an. Stefan Klassek fälscht einen Schuss unhaltbar für VSV-Goalie René Swette ab. Stand nach 20 Minuten: 4:1.

Die Haie kommen etwas schwungvoller aus der Kabine, haben in den ersten Minuten auch die eine oder andere Möglichkeit, dann übernehmen aber wieder die Villacher das Kommando. Mit Fortdauer des Abschnitts können sich die Adler immer öfter im Haie-Drittel festsetzen, und erarbeiten sich eine Reihe guter Möglichkeiten. Mit Glück und Buitenhuis kommen die Tiroler ohne weiteres Gegentor durch den Mittelabschnitt. Offensiv treten die Haie aber zu selten gefährlich in Erscheinung, und wenn, ist Ex-Hai Swette auf seinem Posten.

Im Schlussabschnitt erhöht zunächst Pearson nach schönem Doppelpass mit van Ves auf 5:1. Die Haie hatten zuvor die Scheibe in der Vorwärtsbewegung verloren. Fünf Minuten später keimt beim HCI noch einmal etwas Hoffnung auf. Bracco bringt die Scheibe aufs lange Eck in Richtung Valentini, die landet über den Schlittschuh eines Villachers im Tor, nur noch 5:2. Als offizieller Torschütze wird zunächst Valentini geführt. Die Hoffnung des HCI währt aber nur kurz. Villach macht durch John Hughes, Kevin Hancock und Alexander Rauchenwald binnen viereinhalb Minuten den Deckel drauf (48., 51., 52.). Beim 8:2 bleibt es auch.

Der ersatzgeschwächte HCI verliert beim VSV ganz klar mit 2:8 und ist den Villachern an diesem Abend in allen Belangen unterlegen. Morgen wartet der nicht minder schwere Gang nach Ljubljana.

EC iDM Wärmepumpen VSV – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 8:2 (4:1,0:0,4:1)

Tore: Rebernig (2., 8.), van Nes (8./GWG), MacPherson (18./SH1), Pearson (43.), Hughes (48.), Hancock (51./PP1), Rauchenwald (52.) bzw. Klassek (20.), Valentini (46

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV