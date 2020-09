Nix ist los beim HEC

Höchstadt. (PM Alligators) Lange Zeit war man sich in der Oberliga Süd nicht sicher, ob es eine Saison 2020/21 geben werde, Planungssicherheit war in...

Höchstadt. (PM Alligators) Lange Zeit war man sich in der Oberliga Süd nicht sicher, ob es eine Saison 2020/21 geben werde, Planungssicherheit war in den vergangenen Monaten ein Fremdwort für die Vereine und so gab man sich auch beim HEC sehr zurückhaltend. Nach der Entscheidung, die Eishallen wieder für Zuschauer zu öffnen, einigten sich die Oberligisten zusammen mit dem DEB darauf, die Saison am 6. November zu beginnen.

Nun starten die Höchstadt Alligators in die finalen Vorbereitungen der Saison und holen sich mit Manuel Nix einen jungen Stürmer mit Potential ins Team.

Der 19jährige gebürtige Weimarer erhielt seine Ausbildung im Nachwuchs von Crimmitschau, Mannheim, Salzburg und Berlin und stand bereits für die U16 und U17 der Nationalmannschaft auf dem Eis. In den vergangenen beiden Jahren sammelte er bei den Memmingen Indians bereits Erfahrungen in der Oberliga und will sich nun in Höchstadt beweisen.

Manuel Nix: „Ich freu mich auf Höchstadt und will mit den Alligators das Bestmögliche für den Verein und die Stadt erreichen! Wir sehen uns und bleibt gesund!“

Bei den Alligators wird Manuel Nix mit der Trikotnummer 86 auflaufen.