Nirschl unterschreibt bei den Indians

Memmingen. (fl/mfr) Der nächste Neuzugang für den ECDC Memmingen ist unter Dach und Fach.

Es handelt sich erneut um einen alten Bekannten: Ludwig Nirschl kehrt zurück in die Maustadt und ist das nächste Puzzlestück für die Offensive.

Der 25-Jährige Angreifer wird in der kommenden Saison für die Indians in der DEL2 stürmen und kehrt als punktbester Deutscher der beiden Oberligen von den Tölzer Löwen zurück nach Memmingen. Bereits zur Saison 2021/22 trug Nirschl das Indianer-Trikot und kam mit den Rot-Weißen damals bis ins Oberliga-Finale. Zuvor lief er bereits für die Lausitzer Füchse in der DEL2 auf. Nach seiner Zeit im Allgäu hießen die weiteren Stationen Bad Tölz sowie Freiburg und Rosenheim, beide in der DEL2. Der endgültige Durchbruch gelang ihm damals noch nicht, weswegen der Wechsel zurück zu den Löwen folgte, wo der Linksschütze in der vergangenen Spielzeit glänzen und mit seiner Punkteausbeute auf sich aufmerksam machen konnte. Über 95 Scorerpunkte, darunter 41 Treffer, gelangen dem gebürtigen Regensburger, der sich nun in der zweiten Liga beweisen und durchsetzen will.

Sven Müller: „Mit Ludwig stößt ein torgefährlicher Angreifer zum Team hinzu, der zuletzt in der Oberliga als bester deutscher Scorer für richtig Furore gesorgt hat. Er bekommt bei uns nun die Chance sich in der DEL2 zu beweisen, wir hoffen und erwarten, dass ihm das auch gelingen wird.“

Dauerkarten bei den Indians für die kommende Saison sind weiter erhältlich! Aktuell können noch bis zum morgigen Freitag Sitzplätze (für letztjährige Karteninhaber) verlängert werden! Anschließend, nach einer kurzen Bearbeitungsphase, gehen alle verfügbaren Plätze in den freien Verkauf. Stehplätze sind weiterhin regulär buchbar.