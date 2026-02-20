Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
SC Langenthal

Nils Wehrli und Tim Schaub erhalten einen Einjahresvertrag beim SC Langenthal

20. Februar 2026
Tim Schaub. - Â© Leroy Ryser; SC Langenthal
Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal freut sich, die Verpflichtungen der beiden StÃ¼rmer Nils Wehrli (19) und Tim Schaub (20) bekanntzugeben.

Beide EigengewÃ¤chse erhalten einen Einjahresvertrag fÃ¼r die kommende Saison 2026/27.

Nils Wehrli durchlief den Nachwuchs beim SC Langenthal, ehe er auf der U17-Stufe zum EV Zug wechselte. Auf die laufende Saison hin zog es den Junioreninternationalen von der Zuger U20-Elit-Mannschaft zu den Bellinzona Snakes in die Swiss League. Ende Januar schloss sich Wehrli bereits dem SC Langenthal an und steuerte in sechs EinsÃ¤tzen vier Skorerpunkte bei.

Auch Tim Schaub entstammt dem Nachwuchs des SC Langenthal. Der Lotzwiler wechselte auf U17-Stufe in die Organisation des SC Bern und spielt dort aktuell im U21-Elit-Team. Bereits in der laufenden Spielzeit kam der junge StÃ¼rmer sechsmal bei den Oberaargauern zum Einsatz und erzielte dabei drei Skorerpunkte.

Sportchef Marc KÃ¤mpf Ã¤ussert sich wie folgt zu den Verpflichtungen: Â«Mit Nils und Tim kehren zwei eigene Junioren mit grossem Entwicklungspotenzial zum SCL zurÃ¼ck. Dies ist fÃ¼r uns ein wichtiges Signal und stÃ¤rkt die DNA unserer Mannschaft. Die beiden unterscheiden sich in ihrem Spielstil wie folgt: Nils ist ein kreativer Offensivspieler mit einem starken Schuss. Tim Ã¼berzeugt als wertvoller Zweiweg-Center, der offensiv auch Akzente setzen kann.Â»

