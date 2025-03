Nils Wegner bleibt ein Ice Dragon

Herford. (PM HEV) Die zahlreichen Besucher auf der Saisonabschlussfeier des Herforder Eishockey Vereins durften sich auch über eine Vertragsverlängerung freuen.

Nils Wegner wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Ice Dragons tragen und geht bei den Ostwestfalen in seine zweite Saison.

Der 21jährige Stümer, der vergangenen Sommer aus Diez-Limburg zum HEV wechselte, durchlebte in seinem ersten Herforder Jahr mehrere Gefühlswelten. Schnell fand sich Nils Wegner gut in der Oberliga Nord und bei den Ice Dragons zurecht und sorgte dafür, dass seine Reihe die gegnerischen Teams immer wieder vor große Probleme stellte. Herfords Nummer 13 war dabei ein ständiger Aktivposten in der Dragons-Offensive und sammelte Scorerpunkt um Scorerpunkt, bis eine schwere Verletzung ihn im letzten Saisondrittel ausbremste. „Ich bin froh, dass ich in dieser Woche wieder vorsichtig mit dem Eistraining beginnen durfte, auch wenn bei mir noch alles zwickt. Ich werde nun daran arbeiten, dass ich schnell wieder komplett fit werde und dann freue ich mich auf die nächste Saison bei den Ice Dragons“.

Freuen dürfen sich auch die ostwestfälischen Eishockeyfans über die Vertragsverlängerung und beim HEV hofft man, dass zu den 15 Scorerpunkten bei 9 Toren und 29 Einsätzen noch viele weitere in Zukunft hinzukommen werden. Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins sind froh, mit Nils Wegner weiterhin einen jungen und torgefährlichen Spieler, dem man den nächsten Entwicklungsschritt zutraut, in den eigenen Reihen zu haben.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV