Nils Elten kehrt mit FÃ¶rderlizenz zu den Lausitzer FÃ¼chsen zurÃ¼ck

WeiÃŸwasser. (PM FÃ¼chse) Die Lausitzer FÃ¼chse freuen sich, die nÃ¤chste Personalentscheidung bekanntzugeben: Nils Elten, aktuell unter Vertrag bei den Iserlohn Roosters in der Deutschen Eishockey Liga (DEL), wird mit einer FÃ¶rderlizenz ausgestattet und ist ab sofort fÃ¼r die Lausitzer FÃ¼chse in der DEL2 spielberechtigt.

Der 22-jÃ¤hrige Verteidiger wird damit â€“ wie bereits in der vergangenen Saison â€“ wieder fÃ¼r die FÃ¼chse auflaufen und trÃ¤gt erneut die RÃ¼ckennummer 5. Wann und wie oft Nils Elten zum Einsatz kommt, entscheidet das sportliche Management der Iserlohn Roosters in Abstimmung mit den Verantwortlichen in WeiÃŸwasser.

Nach einer starken Saison 2024/25 im Trikot der Lausitzer FÃ¼chse, in der Elten mit seiner PrÃ¤senz und seinem Einsatz in der Defensive Ã¼berzeugte, wechselte er im Sommer zurÃ¼ck zu seinem Stammverein nach Iserlohn. Nun wird er erneut die FÃ¼chse verstÃ¤rken.

â€žNils kennt unser Umfeld, die Trainer, viele Spieler und kann uns punktuell verstÃ¤rken, ohne eine groÃŸe EingewÃ¶hnungszeit zu benÃ¶tigen. Ein groÃŸer Dank geht an die Verantwortlichen der Iserlohn Roosters, die diese MÃ¶glichkeit unterstÃ¼tzt haben.â€œ Betont Jens Baxmann, der sportliche Leiter der Lausitzer FÃ¼chse.

Der in Iserlohn geborene RechtsschÃ¼tze (geb. am 12. Juni 2003) durchlief den Nachwuchs des Iserlohner EC und sammelte bereits frÃ¼h internationale Erfahrung mit der deutschen U20-Nationalmannschaft. Der 1,90 Meter groÃŸe und 89 Kilogramm schwere Verteidiger steht noch bis 2026 bei den Iserlohn Roosters unter Vertrag.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!