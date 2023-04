Niko Lehtonen stÃ¼rmt in der Regionalliga weiterhin fÃ¼r die Rockets

Limburg. (PM EGDL) Auch in der vierthöchsten Spielklasse kann die EG Diez – Limburg auf die Qualitäten des jungen Stürmers, der trotz seiner erst...

Limburg. (PM EGDL) Auch in der vierthöchsten Spielklasse kann die EG Diez – Limburg auf die Qualitäten des jungen Stürmers, der trotz seiner erst 22 Jahre schon die Erfahrung von 136 Spielen in der Oberliga Nord (15 Tore und 16 Assists) vorweist, zählen.

Sein Talent deutete sich bereits im Nachwuchs der Frankfurter Löwen an, wo er in allen Teams regelmäßig zu den Topscorern zählte und insgesamt 121 Tore und 131 Assists in 174 Spielen erzielte. Im Seniorenbereich fasste der gebürtige Hesse bei den Rockets schnell Fuß, erarbeitete sich ein gesundes Selbstbewusstsein und überzeugt durch Spielwitz und harte Arbeit auf dem Eis. Bereits in seiner zweiten Oberligaspielzeit konnte Lehtonen mit 9 Toren und 9 Assists zweistellig punkten. In der abgelaufenen Runde ließ er weitere 11 Zähler folgen.

„Für mich passt bei den Rockets einfach alles, somit war es eine leichte Entscheidung, ein weiteres Jahr draufzupacken“, sagt der Center mit finnischen Wurzeln. „Aufgrund meines Studiums und Wohnorts in Frankfurt ist es die ideale Möglichkeit meinen Sport auszuüben. Ich fühle mich hier sehr wohl und bin mittlerweile auch schon das vierte Jahr bei der EGDL. Das Ziel für die kommende Spielzeit ist natürlich die Meisterschaft, alles andere wäre eine Enttäuschung. Hierzu möchte ich meinen Teil beitragen. Grundsätzlich ist es mir aber auch wichtig, mich als Mensch und Spieler weiterzuentwickeln.“

„Dass Niko bereits in seine vierte Saison bei den Rockets geht, zeugt von Zuverlässigkeit, aber auch von Vereinstreue“, so Arno Lörsch. „Er treibt seine sportliche Entwicklung stets voran und hat sich Jahr für Jahr in vielen Bereichen verbessert. In der abgelaufenen Runde konnte er beispielsweise sein Bullyspiel forcieren und war damit vor allem in der eigenen Zone ein extrem wichtiger Faktor für uns. Niko hat aber noch Potential und wird auch 2023/24 einen weiteren Schritt nach vorne machen. Trotz seines jungen Alters löst er viele Dinge auf dem Eis schon sehr professionell. Für uns ist die weitere Zusammenarbeit auf jeden Fall ein Gewinn.“

Folgender Kader der Saison 2023/24 wurde bisher veröffentlicht

Tor: Tim Marco Stenger

Verteidigung: Lorenzo Valenti, Torben Reuner

Sturm: Paul König, Marcel Kurth, Brendan Nehmer, Niko Lehtonen

