Niko Lehtonen bleibt in Limburg

Limburg. (PM Rockets) Mit 1,75 Meter und um die 70kg sicherlich kein Schwergewicht auf der Waage, aber ein Schwergewicht im Kader der Rockets.

Mit seinen 9 Toren in der vergangenen Spielzeit überzeugte er im Rockets Trikot. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Niko Lehtonen ein Spieler mit Perspektive und mit einer stetigen Weiterentwicklung ist. Folgerichtig boten die Rockets ihm einen neuen Vertag an und Niko wird in seine dritte Saison bei den Rockets gehen.

Niko Lehtonen über seine Vertragsverlängerung: „Ich freue mich über die Verlängerung. Ich gehe bereits in mein 3.Jahr bei den Rockets und fühle mich wohl. Das Umfeld und die Leute drumherum machen es zu einem besonderen Ort.“

Auch Willi Lotz freut sich über die Vertragsverlängerung mit Lehtonen: „Es ist wichtig, dass sich Jungs wie Niko für uns entscheiden. Er kommt aus dem Rhein-Main Gebiet und kennt das Umfeld und die Region. Das ist ein Vorteil. Wir freuen uns über seine Entwicklung und trauen ihm zu noch weitere Schritte zu gehen. Auch außerhalb des Eises ein absoluter Gewinn für das Team. Immer gut gelaunt und positiv gestimmt. Niko tut uns gut.“

In der vergangenen schwierigen Saison erzielte Niko 9 Tore und bereitete weitere 9 Tore vor. Niko schaut jedoch in seinem Statement zur vergangenen Saison nicht auf sich, sondern hat nur das Team im Blick: „Letzte Saison war schwierig, umso mehr freue ich mich auf die Herausforderung in der nächsten Saison dem Team zu helfen und möglichst viele Spiele zu gewinnen.“