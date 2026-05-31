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Niko Fissekis kehrt zum TEV zurück

31. Mai 20262 Mins read46
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Niko Fessekis - © Christian Scholle
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Miesbach. (PM TEV) Manchmal braucht es nur eine kurze Pause, um zu merken, wie sehr einem etwas fehlt.

Genau so erging es Athanassios „Niko“ Fissekis. Erst vor wenigen Wochen hatte der 30-Jährige sein Karriereende bekanntgegeben. Doch die Liebe zum Eishockey ließ ihn nicht los – das Feuer für den Sport brannte schnell wieder lichterloh. Nun kehrt der Stürmer dorthin zurück, wo er einige der prägendsten Jahre seiner Karriere erlebte: zum TEV Miesbach.

Seine ersten Schritte auf dem Eis machte Fissekis in Geretsried – jenem Verein, für den er auch in der vergangenen Saison auflief. Bereits früh wechselte er in den Nachwuchs des EC Bad Tölz, der seit Jahren für seine hervorragende Nachwuchsarbeit bekannt ist. Dort durchlief er die höchsten Nachwuchsspielklassen Deutschlands und entwickelte sich zu einem leistungsstarken Angreifer. Über eine Station in Schweinfurt führte ihn sein Weg schließlich in die Juniorenmannschaft des TEV.

In Miesbach feierte Fissekis große Erfolge und gewann mit den Junioren des TEV zweimal in Folge die Meisterschaft. Im Anschluss schaffte er den Sprung in den Seniorenbereich und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft.

Auch in der ersten Mannschaft war Fissekis Teil erfolgreicher Jahre. 2017 gelang ihm mit dem TEV der Aufstieg in die Oberliga, drei Jahre später durfte er mit seinen Teamkollegen die Bayerische Meisterschaft feiern. Nun schließt sich für den Angreifer ein Kreis und er kehrt an eine Wirkungsstätte zurück, mit der ihn viele besondere Erinnerungen verbinden.

Ausschlaggebend für die Rückkehr waren neben den sportlichen Perspektiven vor allem die Möglichkeit, Beruf und Eishockey optimal miteinander zu verbinden sowie die Nähe zur Heimat. Der TEV freut sich damit über die Rückkehr eines weiteren Spielers aus der Region, der den Verein, das Umfeld und die Bedeutung des Miesbacher Eishockeys bestens kennt.

„Niko hat seine ersten wichtigen Schritte im Seniorenbereich bei uns gemacht und kennt den Verein bestens. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für eine Rückkehr entschieden hat. Dass er Beruf und Eishockey in Miesbach optimal verbinden kann, war für beide Seiten ein wichtiger Faktor“, so die Verantwortlichen des TEV.

Niko Fissekis zu seiner Rückkehr zum TEV: „Ich freue mich wieder für den TEV zu spielen. Der Kontakt ist nie abgerissen und ich habe noch viele Freunde in Miesbach. Die sportliche Herausforderung mit dem TEV oben anzugreifen hat mich sehr gereizt und ich hoffe, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen und will ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft sein und auch meine Erfahrung an die jungen Spieler weitergeben. Hier in Miesbach setzte man in jungen Jahren auf mich und hier hab ich mich zum gestandenen Seniorenspieler entwickelt und deshalb freue ich mich wahnsinnig nochmals an der Schlierach spielen zu können.“

Für den TEV wird Fissekis künftig mit der Rückennummer 95 auflaufen.

Während die Kaderplanungen weiter voranschreiten, nimmt auch der Vorbereitungsplan konkrete Formen an. Das erste Testspiel der neuen Saison steht bereits fest: Am Freitag, den 28. August, empfängt der TEV Miesbach den SC Riessersee im heimischen Eisstadion. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Dabei treffen nicht nur zwei ambitionierte Mannschaften aufeinander, sondern auch zwei der traditionsreichsten Eishockeyvereine Bayerns. Für beide Teams ist es der erste Härtetest der neuen Spielzeit und für die Fans die erste Gelegenheit, ihre Mannschaft nach der Sommerpause wieder auf dem Eis zu erleben.

Der TEV freut sich darauf, gemeinsam mit seinen Anhängern in die Vorbereitung auf die neue Saison zu starten – und mit Niko Fissekis einen alten Bekannten wieder im rot-weißen Trikot begrüßen zu dürfen.

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