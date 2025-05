Niko Eronen ist neuer Cheftrainer der Heilbronner Falken

Heilbronn. (PM Falken) Die Heilbronner Falken freuen sich sehr, die Verpflichtung von Niko Eronen als neuen Cheftrainer bekanntzugeben.

Der 36-jährige Finne bringt bereits viel Erfahrung aus dem europäischen Eishockey mit und soll die Falken mit frischen Impulsen und seinen modernen Coaching-Ansätzen zu sportlichem Erfolg führen und dabei den Fans attraktives Eishockey bieten.

Die Trainerlaufbahn von Niko Eronen begann schon im Jahr 2011 in seinem Heimatland, ehe er Clubs in Dänemark und Norwegen trainierte. Mit dem norwegischen Zweitligisten Narvik Hockey feierte Eronen zwei Mal in Folge die Meisterschaft und schließlich den Aufstieg in die Erstklassigkeit.

Niko Eronen zog es anschließend zurück nach Finnland, wo er von 2019 bis 2021 in der dortigen zweithöchsten Liga „Mestis“ anheuerte. Nach dieser Zeit folgte ein zweijähriges Engagement bei den Dunaújváros Steel Bulls in der südosteuropäischen „Erste Liga“.

Zur abgelaufenen Spielzeit übernahm Eronen den slowenischen Club HDD Jesenice aus der multinationalen Alps Hockey League. Nach dem dritten Tabellenplatz in der Hauptrunde führte er seine Mannen souverän bis ins Playoff-Finale und wurde Vizemeister.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Wir sind sehr glücklich, dass Niko künftig hinter der Bande stehen wird. Niko verfügt trotz seines jungen Alters über umfangreiche Erfahrung als Cheftrainer. Er hat eine klare Vorstellung davon, wie die Mannschaft trainieren und spielen soll. Er weiß, wie man mental und körperlich die Spieler fordert und fördert und welche Anstrengungen nötig sind, um als Team erfolgreich zu sein.“

Cheftrainer Niko Eronen: „Ich freue mich riesig über die Chance, Cheftrainer der Heilbronner Falken zu werden. Ich bin hochmotiviert und möchte sowohl der Mannschaft als auch den einzelnen Spielern helfen, sich weiterzuentwickeln. Auch wenn ich im Moment mit meiner Familie den Sommer in Finnland genieße, kann ich es kaum erwarten die kommende Saison vorzubereiten und mit dem Team loszulegen! Es wird fantastisch werden!“

