Niklas Sundblad: „Unter dem Strich sind wir froh“ – EislÃ¶wen gleichen Finalserie im zweiten Spiel gegen Ravensburg aus

Die Dresdner Eislöwen haben am Karsamstag im zweiten Finalspiel der DEL2-Playoffs mit 5:1 (1:1; 4:0; 0:0;) gegen die Ravensburg Towerstars gewonnen.

Durch den deutlichen Erfolg gleichen die Blau-Weißen die Serie nach Spielen mit 1:1 aus.

In Spielabschnitt eins starteten die Eislöwen druckvoller und gingen folgerichtig früh in Führung. Karlsson brachte den Handgelenksschuss von der blauen Linie durch zum 1:0 (4.). In der Folge blieben die Dresdner griffiger, hätte Gorcik in Überzahl erhöhen können, doch die Towerstars stoppten den Puck vor der Linie. Auf der Gegenseite war es dann Dietz, der die Partie, die zunehmend härter geführt wurde, nach einem Czarnik-Pass ausgleichen konnte (17.). So mussten sich die Blau-Weißen mit einem 1:1 zur ersten Pause begnügen.

Im Mittelabschnitt drehten die Eislöwen so richtig auf, erzielten insgesamt vier Treffer. Zunächst fälschte Niklas Postel den Schlenzer von Simon Karlsson ab (26.), kurz darauf komplettierte Dane Fox mit einem satten Schuss den Doppelschlag (27.). In Spielminute 35 gelang den Eislöwen dann auch der erste Überzahltreffer des Abends, Sebastian Gorcik ließ Pertuch im Kasten der Gäste mit einem platzierten Abschluss keine Chance. Nur 91 Sekunden später schraubte Sykora das Ergebnis weiter in die Höhe: zunächst hätte bereits LeBlanc treffen können, doch dessen Pass auf der Grundlinie wird zur perfekten Vorlage für Sykora, der seine Torlos-Serie damit beendet (37.).

Der Schlussabschnitt begann deutlich ruhiger, beide Teams neutralisierten sich, die Blau-Weißen schalteten ein Stück weit in den Verwaltungsmodus. Hitzig wurde es bei einer Auseinandersetzung zwischen Turnbull und Fox auf Eislöwen-Seite mit den Ravensburgern Payerl und Nijenhuis, in der die vier Akteure insgesamt 42 Strafminuten kassierten. Eine anschließende doppelte Unterzahl überstanden die Dresdner schadlos, sodass der 5:1-Erfolg nicht mehr gefährdet wurde.

Eislöwen Headcoach Niklas Sundblad sagte nach der Partie: „Es war ein hart umkämpftes Spiel heute, bei dem wir das wichtige 1:0 bekommen. Im zweiten Drittel bauen wir viel Druck auf und belohnen uns mit vier Treffern. Unter dem Strich sind wir froh, dass wir die Serie heute Abend ausgleichen konnten.“

Ihre Fortsetzung findet die Serie bereits übermorgen, am Ostermontag, dann steigt Spiel 3 in Ravensburg. Spielbeginn in Oberschwaben ist um 18:30 Uhr, in der Dresdner JOYNEXT Arena wird es erneut ein Public Viewing geben.

