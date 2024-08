Niklas Sundblad: „Es war ein sehr solides Spiel meiner Mannschaft gegen eine gute DEL-Mannschaft“ – EislÃ¶wen verlieren in Ingolstadt

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen haben im zweiten Testspiel am Wochenende innerhalb von 24 Stunden die erste Niederlage kassiert. Nach dem 4:1-Erfolg am...

Nach dem 4:1-Erfolg am Samstag in Regensburg musste sich das Team von Cheftrainer Niklas Sundblad am Sonntag beim DEL-Club ERC Ingolstadt mit 2:4 geschlagen geben. Tomas Andres und Sebastian Gorcik erzielten die beiden Eislöwen-Tore.

Auch in Ingolstadt musste Sundblad auf Danny aus den Birken, Simon Karlsson, Dane Fox, David Rundqvist und Johan Porsberger verzichten. Dazu fiel auch Vincent Hessler aus, der sich in Regensburg eine Verletzung zugezogen hatte.

Die Eislöwen starteten gut ins Spiel und gingen früh in Ingolstadt in Führung. Eine Hereingabe von Oliver Granz fälschte Tomas Andres zum 1:0 für die Dresdner ab (8.). Ab Mitte es ersten Drittels wurden die Schanzer besser und erhöhten den Druck. Dem hielten die Eislöwen bis kurz vor Ende des ersten Drittels stand. Noah Dunham konnte in der 19. Minute aber für die Panther zum 1:1 ausgleichen.

Im zweiten Drittel waren es erneut die Eislöwen, die in Führung gehen konnten. Ellis verlor die Scheibe an der Mittellinie. Sebastian Gorcik schaltete am schnellsten, schnappte sich den Puck und erzielte im Alleingang das 2:1 (26.). Ingolstadt kam aber erneut zum Ausgleich. Enrico Henriquez Morales erzielte in der 31. Minute das 2:2.

Im Schlussabschnitt durften die Eislöwen früh ihr einziges Powerplay der Partie spielen, mussten aber den Gegentreffer zum 2:3 hinnehmen. Nationalspieler Wojciech Stachowiak traf in Unterzahl für die Schanzer und Abbott Girduckis legte in der 46. Minute in Überzahl nach. Weil die Kräfte am Ende dann auch nachließen gelang der Anschlusstreffer nicht mehr.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Es war ein sehr solides Spiel meiner Mannschaft gegen eine gute DEL-Mannschaft. Am Ende hat uns durch das harte Training und das Spiel in Regensburg die Kraft gefehlt. Wir sind gut gestartet, führen mit 1:0 und 2:1. Aber wir haben auch viel Zeit in unserer eigenen Zone verbracht. Für uns als Trainerteam ist das gut, weil wir gesehen haben, woran wir arbeiten müssen. Das Ergebnis geht aber am Ende in Ordnung. Meine Mannschaft hat im Training und beiden Spielen gut gearbeitet. Jetzt wird zwei Tage regeneriert und dann geht es im Training weiter.“

Weiter geht es in der Saisonvorbereitung für die Eislöwen am Sonntag, 25.08.2024 mit der Saisoneröffnungsfeier ab 13:00 Uhr und dem anschließenden Testspiel um 16:00 Uhr gegen die Kassel Huskies.